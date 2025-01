Le pagelle. Buchegger va in calando, Sanguinetti al top

DE CECCO 7 (2 ace, 1 b.s.) – Il piano tattico all’insegna del rischio tiene, sostanzialmente, per oltre due ore di gioco: il dato finale dei centrali dice 22 tentativi, 18 palloni a segno. Clamorosa l’apertura in bagher rovesciato per Ikhbayri che riapre il match. Piglio da capitano.

MEIJS sv – Pochi passaggi in campo, ma finalmente l’abbiamo visto palleggiare.

BUCHEGGER 5 (foto att. 37% su 27 con 3 err. e 2 muri sub., 1 ace, 6 b.s.) – Prima metà di gara di alto livello, poi tenebre: i tre errori consecutivi nel terzo set sono i primi e anche gli ultimi della sua partita, ma gli costano tutta la fiducia in se stesso.

IKHBAYRI 6 (att. 67% su 3, 1 b.s.) – Entra e martella, senza fronzoli. Quando De Cecco rovescia in bagher la palla della disperazione lui è lì pronto. Buoni segnali.

RINALDI 5,5 (att. 40% su 30 con 4 err. e 2 muri sub., ric. 44% su 18 con 2 err., 1 ace, 3 b.s., 1 muro) – Condottiero nel momento del ’si può fare’, mentre quando il morale si guasta è il primo ad andare al tappeto. Fa comunque piacere rivederlo meritevole della fiducia di Giuliani.

MASSARI sv (ric. 100% su 1) – Utilizzato come cambio puro di ricezione per Rinaldi, tocca (bene) una palla.

DAVYSKIBA 6 (att. 44% su 34 con 3 err., ric. 62% su 32 con 1 err., 8 b.s., 1 muro) – La miglior descrizione la offre Giuliani nel post gara: fa spezzoni di partita eccellenti, poi ha dei cali. Ad esempio, finché batte come sa, è un tormento, ma gli otto errori finali sono davvero troppi.

GUTIERREZ 6 (att. 62% su 8 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 67% su 6 con 1 err., 1 muro) – Entra dalla panca e gioca come un selvaggio, senza criterio ma anche senza paura. Ingiudicabile.

SANGUINETTI 7,5 (att. 86% su 14, ric. 33% su 3, 5 b.s., 1 muro) – Ormai è stabilmente al vertice del campionato per efficienza in attacco: Trento gli difende due delle prime tre legnate, poi è un’ecatombe.

MATI 5,5 (att. 100% su 3, 2 b.s.) – Tiritera ormai consueta: parte, picchia forte, ma a muro va un po’ troppo a spasso e dopo un’oretta Anzani lo rimpiazza.

ANZANI 5,5 (att. 60% su 5, 1 muro) – Punge in attacco e pesca un bel muro, ma non gira la partita.

FEDERICI 7 (ric. 52% su 23 con 1 err.) – Senza dubbio la sua miglior prestazione con Modena.

All. GIULIANI 6 – Non si può andare su col voto dopo una sconfitta da tre, ma è evidente che la linea netta varata da qualche tempo cominci a produrre risultati – o meglio, effetti: i risultati dovranno arrivare da domenica in avanti.

TRENTO: Sbertoli 7, Rychlicky 4,5, Gabi 6, Michieletto 6,5, Lavia 8, Bartha 7,5, Flavio 7, Laurenzano 7,5. Bristot sv. All. Soli 7,5.

Fabrizio Monari