Le pagelle. Gutierrez fa progressi, Sanguinetti è decisivo

DE CECCO 7 (att. 25% su 4 con 1 err., 1 b.s., 1 muro) – Guadagna il centro della scena con un paio di idee spumeggianti, la più bella una palla dietro per Anzani. Stavolta la ricezione lo agevola di più e il gioco fa faville, a tratti. Sub iudice sembra essere il solo Gutierrez, servito davvero poco.

BUCHEGGER 7 (att. 60% su 25 con 4 err. e 1 muro sub., 4 b.s., 2 muri) – Volumetricamente un partitone, però gli scappa ancora qualche errore di troppo. Nel secondo set, l’unico in bilico, si fa scappar via la concentrazione ma ha il pregio di ritrovarla appena in tempo.

IKHBAYRI 7 (att. 100% su 1, 1 ace) – Cosa puoi dare a uno che tocca due palloni e fa due punti, anzi due puntoni? La voglia di entrare in campo di Ahmed è una delle buone notizie di questo inizio di stagione.

GUTIERREZ 6,5 (foto att. 86% su 7 con 1 muro sub., ric. 53% su 15 con 1 err., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Usato col contagocce da De Cecco, sembra doversi ancora meritare la fiducia del palleggiatore argentino. In progresso la tenuta del campo e anche la capacità di incidere a freddo.

ANZANI 7,5 (att. 67% su 3, 2 b.s., 5 muri) – Fiuta le difficoltà di Monza e si piazza a centro rete col tovagliolo nel bavero: Cachopa ha talmente poche opzioni sulle ali che deve per forza passare dal centro e Simone è sempre lì, a murare.

SANGUINETTI 7,5 (att. 80% su 5, ric. 50% su 2, 2 ace, 3 b.s.) – Se mura e batte così per l’intera partita il suo impatto è decisivo. Continua a faticare troppo a muro, ma questa volta tocca più palla rispetto al solito.

MATI sv (att. 100% su 1, 1 b.s.) – Quando entra, De Cecco vuole alzargliela. Può essere bella, brutta, dritta, storta. Quella che gli alza stavolta è sul sinistro: poco male, perché Pardo la mette giù.

FEDERICI 7,5 (ric. 44% su 9) – Fa le cose migliori nei dieci minuti di affanno di fine secondo set, soprattutto in difesa, intuendo scelte e mettendo ordine. In miglioramento i riferimenti coi compagni di ricezione.

MEIJS, DAVYSKIBA (1 b.s.) e MASSARI (ric. 100% su 1) sv – Effimeri passaggi. Dei tre il più incisivo è stato Massari.

All. GIULIANI 7 – Il pregio principale della Valsa Group sin qui è quello di aver assorbito bene l’altalena emotiva delle prime giornate, senza farsi abbattere da certe occasioni sciupate come quelle di Piacenza e di Trento, e riuscendo sempre a offrire una prestazione consistente nelle gare più abbordabili. Bene pure la perseveranza su Rinaldi, Gutierrez e Sanguinetti.

MONZA: Cachopa 6, Szwarc 5,5, Juantorena 4, Marttila 5, Beretta 6, Averill 4,5, Gaggini 5. Zaytsev 6, Rohrs 5,5, Lawani 5, Di Martino e Mancini sv. All. Eccheli 5.

Fabrizio Monari