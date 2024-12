Le pagelle. La partita perfetta? Chiedere al diciassette. Bentornato Vlad

DE CECCO 6,5 (att. 0% su 1, 2 b.s.) – Nella serata in cui la ricezione gli toglie Sanguinetti, fa con quello che c’è: bravo a non togliere la fiducia a Gutierrez e ad accordarla a Davyskiba, esce alla distanza pure con la battuta salto float.

BUCHEGGER 7 (att. 53% su 30 con 1 err. e 5 muri sub., 5 ace, 1 b.s., 1 muro) – L’efficienza al servizio sale all’improvviso, tanto che nel terzo set meriterebbe maggior fortuna. Purtroppo però è sempre lui a incocciare nel muro di D’Heer quando l’occasione è più propizia: prova in crescita, ma si può ancora migliorare.

RINALDI 5 (att. 50% su 12 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 29% su 14 con 4 err., 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – C’è un momento preciso del terzo set in cui le sue giocate d’attacco sembrano quelle della svolta, e invece finiscono per esserlo le sue difficoltà in ricezione. La forma prodigiosa del primo mese e mezzo se n’è andata: ora comincia una fase di stagione in cui dovrà saper dimostrare la propria maturità.

GUTIERREZ 6,5 (att. 50% su 28 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 52% su 25 con 2 err.,1 ace, 5 b.s., 2 muri) – Il suo merito più grande è quello di non demordere, soprattutto dopo il doppio passaggio a vuoto che risulta fatale a Modena nel terzo set. Il finale è in progressione, come quello della squadra, e la sua tenuta in ricezione si conferma una variabile importante se non cruciale.

SANGUINETTI 5 (att. 38% su 8 con 1 err. e 2 muri sub., 5 b.s.) – La ricezione vaga lontana e De Cecco non può servirlo a macchinetta. Male la lettura al muro e la battuta.

ANZANI 8 (att. 100% su 7, ric. 100% su 2, 8 muri) – I centrali di tutto il mondo sognano ogni notte una prestazione così: cento per cento in attacco e muri a pioggia nei momenti-chiave. Chapeau.

FEDERICI 5,5 (ric. 29% su 17 con 2 err.) – Anche la sua partita, come quella di Gutierrez, migliora verso la fine: Penny sembra soffrire molto le oscillazioni della ricezione, e non sempre sembra riuscire ad aiutarla. Non gli fa particolarmente bene neppure il cambio a intermittenza con Gollini per la difesa.

DAVYSKIBA 7 (att. 83% su 12, ric. 47% su 17 con 1 err., 2 ace, 1 b.s., 1 muro) – Ogni volta che riceve nei tre metri, coach Giuliani piange una virtuale lacrima di gioia: il resto è fatturato puro, punti a frotte soprattutto su palla staccata. Bene anche la battuta.

STANKOVIC 7 (att. 67% su 3, 2 muri) – Pochi palloni toccati, ma giusti. Per la seconda volta di fila.

GOLLINI, MEIJS, MASSARI sv (ric. 100% su 1, 1 b.s.) – Due palloni toccati per Jappy, zero per gli altri.

All. GIULIANI 7 – Gestione molto equilibrata, paziente, situazionista il giusto: non è un caso se ora i cambi funzionano sempre.

TARANTO: Zimmermann 6, Gironi 5,5, Lanza 6, Held 5,5, Alonso 6,5, D’Heer 6, Luzzi (L) 5. Rizzo e Alletti sv. All. Boninfante 6.

Fabrizio Monari