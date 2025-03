Le pagelle. Podrascanin non incide. Balaso è una certezza

Chinenyeze 6,5: attacca solo 8 volte, lo fa col 62%, aggiunge un muro e un ace. Più che sufficiente la prova dell’ex.

Boninfante 7: due ace, il solito immancabile muro e in generale un’altra domenica giocando da veterano per il regista biancorosso classe 2004. Stavolta di fronte all’altro giovane talento del ruolo in chiave azzurra, Porro.

Nikolov 7,5: riceve male, ok, si piglia 4 muri (più di qualunque compagno di squadra), ma tranne per l’ultimo set con Dirlic dentro, appare a lungo l’unico attaccante biancorosso in grado di passare con continuità. Non a caso è il più cercato da Boninfante, ben 35 alzate e ne fa 22 col 49%. Ad incidere ulteriormente sulla pagella e sul titolo di Mvp sono la bellezza dei 4 muri stampati e l’ottima giornata al servizio. I numeri in battuta dicono solo un ace, ma ci sono appena 2 errori su 21 tentativi e nel finale mette in crisi la ricezione ospite.

Lagumdzija 5: era stato notevole in gara2 ed invece, dopo aver giocato male la finale di ritorno di Challenge Cup, l’opposto purtroppo si ripete. Addirittura la miseria di 2 punti con un pessimo 2/13 in attacco. Non la butta mai a terra al punto che nel 4° parziale c’è Dirlic al suo posto.

Podrascanin 6: eccellente mercoledì, stavolta il "Potke" non è un fattore della contesa. Stranamente non produce muri, chiude con 4/7 dal campo.

Bottolo 7-: il meno è per i troppi sbagli dai nove metri, ben 5. In ricezione è efficace momenti quasi più di Balaso... davvero impressionante il miglioramento avuto nel fondamentale durante la stagione. In attacco va col 44% e conclude con 16 punti. Per lo schiacciatore anche 2 ace e altrettanti block.

Balaso 6,5: solita esibizione positiva per il libero, Milano cerca di mirare gli altri con il servizio.

Gargiulo 6,5: entra nel primo e terzo set, è titolare nel quarto e piace.

Dirlic 7: lui invece fa il suo ingresso nel secondo e terzo parziale, titolare nell’ultimo. Piace anche l’opposto. L’altro ex produce 8 punti in un batter d’occhio e con un valido 8/13.

Orduna e Poriya ng.

an. sc.