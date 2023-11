Le pagelle. Rinaldi almeno ci prova, poi sparisce anche lui

BRUNO 5 (att. 0% su 1, ric. 1 err., 1 b.s.) – Non facile domare una ricezione che schizza come la pallina di un flipper, però del Bruno “Maior” è mancato anche il temperamento.

SAPOZHKOV 6,5 (att. 71% su 14 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 2 b.s.) – Il saldo statistico del suo match è pregiato ma non sposta gli equilibri.

RINALDI 4,5 (att. 27% su 15 con 3 err. e 3 muri sub., ric. 30% su 20 con 5 err., 1 ace, 3 b.s., 1 muro) – Si deve a lui l’unico sussulto, l’unico vero strappo al servizio, ma il resto ha i profili sinistri di un blackout.

JUANTORENA 5 (att. 36% su 11 con 2 muri sub., ric. 58% su 12 con 1 err., 1 ace, 2 b.s.) – Tiene in ricezione ma in attacco non sfonda. Scivola fuori dalla partita a metà secondo set con la spia rossa che lampeggia.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 82% su 11 con 1 muro sub., ric. 43% su 7, 5 b.s.) – In attacco entra come una furia, in ricezione mette ordine, in battuta non centra il campo.

SANGUINETTI 5 (att. 50% su 6 con 1 muro sub., ric. 100% su 2, 1 ace, 4 b.s.) – Fatica a star dietro al gioco di Cachopa, con Takahashi che gli sbuca in pipe sempre a sorpresa. In attacco meriterebbe miglior fortuna ma Gaggini è scatenato.

STANKOVIC 5 (att. 33% su 3, ric. 100% su 1, 1 muro) – Una zampata al muro dopo pochi minuti di partita, un singolo acuto in attacco.

BREHME (1 b.s) e BONINFANTE sv – Una battuta a testa.

GOLLINI 6 (ric. 50% su 2) – Nella notte da tregenda della ricezione, entra e piazza due bagher come si deve.

FEDERICI 4,5 (ric. 38% su 13 con 3 err.) – Brusco passo indietro dopo due partite da ’quasi’ mvp: stavolta cala un po’ alla volta, soprattutto nella fiducia in se stesso. È proprio il suo atteggiamento remissivo in ricezione sull’11-16 del terzo set che scatena il primo timeout iracondo della carriera di Francesco Petrella.

All. PETRELLA 5 – Esce e si prende le colpe, com’è normale che sia: la partita, dice, non è stata capita dal punto di vista agonistico – e da lì nasce l’iracondo timeout.

MINT VV MONZA: Kreling 7, Szwarc 7,5, Takahashi 7,5, Maar 7, Di Martino 6,5, Galassi 7, Gaggini (L) 8. Loeppky, Visic, Beretta sv. All. Eccheli 7.

Fabrizio Monari