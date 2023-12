Le pagelle. Rinaldi non pervenuto, Sapozhkov bocciato

BRUNO 5 (2 b.s., 2 muri) – Troppi brindisi in aperitivo, nei primi venti minuti, e tanta nebbia da lì in avanti. Mura con tigna, due volte, per indicare la via ma ben pochi lo seguono.

BONINFANTE 7 (1 b.s.) – Entra e sprizza energia, ma anche buonsenso: in un finale di secondo set già ampiamente compromesso si rivede, se non altro, un cambiopalla fatto bene.

SAPOZHKOV 4,5 (att. 33% su 9 con 1 err., 1 ace, 2 b.s.) – Esce prima di cominciare, di fatto, la propria partita. Non gode di grandissima fiducia ma è comunque suo compito meritarsela.

DAVYSKIBA 5 (att. 27% su 11 con 3 err., 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Entra per spaccare tutto dal servizio e un paio di volte ci riesce, ma fatica anche tanto ad entrare in ritmo in attacco. Il ruolo di jolly ’on demand’ ormai gli sta stretto.

RINALDI 5 (att. 45% su 20 con 1 err. e 4 muri sub., ric. 35% su 17 con 1 err., 1 ace, 5 b.s.) – Tiene come può, non crolla del tutto ma non riesce neppure a irrompere nel match come ha fatto tante volte. Dopo i partitoni con Trento e Catania i tifosi speravano in qualcosa di più.

JUANTORENA 5,5 (att. 45% su 20 con 2 err., ric. 60% su 20 con 2 err., 1 b.s.) – Ultimo a cedere, non demerita. Certi urlacci nel finale, da campione che non ci sta a perdere, sottolineano in rosso la terza sconfitta casalinga per 0-3 (e tutte e tre col Palazzo strapieno).

SANGUINETTI 6,5 (att. 83% su 6 con 1 err., 1 ace, 1 b.s.) – L’unico errore a tabellino è una palla inattaccabile. Peccato la confusione a muro, come al solito.

STANKOVIC 4,5 (att. 40% su 5 con 1 err.) – La combinazione con Bruno è spesso un enigma, il resto latita.

BREHME 6,5 (att. 100% su 2, 1 ace, 2 b.s.) – In pochi minuti smuove la situazione. Dà energia insomma, e l’energia a questa Modena serve.

FEDERICI 5 (ric. 33% su 24 con 4 err.) – Averlo rigettato nella mischia così presto è un’investitura e Filippo deve apprezzarne il valore: coach Petrella ha deciso che ha bisogno di lui, subito, anche se non è pronto. Se non altro il campo gli fa bene, come dimostra la prestazione difficile ma in crescendo.

All. PETRELLA 5 L’inerzia della vittoria con Trento è svanita presto o forse non c’è mai stata. Certo è che la settimana abbondante di lavoro dopo Catania non è stata capitalizzata: il rientro di Federici fa piacere ed è importante per il futuro, ma forse è anticipato. Quanto a Davyskiba, forse stavolta sarebbe stato meglio inserirlo a gara in corso.

PIACENZA: Brizard 7, Romanò 7, Lucarelli 8, Recine 7, Simon 7,5, Caneschi 7, Scanferla 8. Gironi sv. All. Anastasi 7,5.

Fabrizio Monari