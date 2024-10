Le pagelle. Rinaldi, una meraviglia sotto gli occhi di De Giorgi

DE CECCO 6 (att. 100% su 1, 1 b.s., 2 muri) – Ispirato lo è sempre, esigente anche – soprattutto nei confronti di Gutierrez e Sanguinetti. Deve ancora capire a chi affidarsi nei momenti-chiave.

MEIJS 6,5 (1 ace, 1 b.s.) – Mezzo voto per l’ace, che dà l’idea di come si possa utilizzare lo spilungone olandese per strappare qualche break.

BUCHEGGER 5,5 (att. 45% su 29 con 1 err. e 2 muri sub., 4 b.s.) – A due attacchi dalla fine era da sette pieno, forse sette e mezzo. Gli errori nel punto a punto, però, cominciano a pesare.

RINALDI 8 (foto att. 61% su 36 con 4 err. e 1 muro sub., ric. 48% su 31 con 1 err., 1 ace, 5 b.s., 2 muri) – Cala un’altra meraviglia sotto gli occhi di De Giorgi, che non possono essere rimasti immuni alla sua poderosa prestazione. Chiude a quota 25, Lavia e Michieletto a 26. Sommati, però.

GUTIERREZ 5,5 (att. 45% su 29 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 46% su 26 con 1 err., 3 b.s.) – Meno dirompente dei compagni di reparto riesce però a gestirsi bene, o comunque meglio, rispetto ai due precedenti big match.

DAVYSKIBA 5,5 (att. 50% su 2, ric. 0% su 2, 2 b.s.) – È ancora in rodaggio e si vede ma una zampata la piazza, quando la palla pesa di più. Riesce però anche a sbagliare due battute.

MASSARI sv (1 b.s.) – Cambio tattico per il servizio destinato a ripetersi.

ANZANI 5,5 (att. 50% su 6 con 2 muri sub., ric. 75% su 4 con 1 err.) – Parte bene, legge a muro, poi si butta un po’ via. Gioca la carta delle scelte spregiudicate a muro, si butta come un portiere sui calci di rigore, ma non ha fortuna sufficiente.

STANKOVIC 6 (att. 67% su 3) – Entra e pianta un notevole chiodo sulla cosiddetta “doppia C”. Sembra tutt’altro che rassegnato ad accomodarsi in panchina.

SANGUINETTI 5,5 (att. 50% su 12 con 1 err. e 1 muro sub., 4 b.s.) – Si intuisce che in questo sistema di gioco è più importante degli altri, che De Cecco ha più bisogno dei suoi colpi in attacco che di quelli dei compagni di ruolo. Deve trovare i break però.

FEDERICI 6 (ric. 44% su 18 con 1 err.) – In ricezione balla come il resto della squadra, si rassegna a incassare anziché cesellare sul capo di De Cecco. In difesa ci mette grinta, e riflessi.

All. GIULIANI 6 – Si gioca i cambi quando deve, interessante l’utilizzo sistematico di Meijs. Si intuisce che aspetta il pieno recupero di Davyskiba, ma sono i dettagli a non tornare: di questo inizio di stagione, si ricordano soprattutto i rimpianti.

TRENTO: Sbertoli 7,5, Gabi 6,5, Lavia 7, Michieletto 7,5, Kozamernik 6,5, Flavio 6, Laurenzano 7. Rychlicki 6, Acquarone sv. All. Soli 7.

Fabrizio Monari