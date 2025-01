Le pagelle. Sanguinetti e Davyskiba, che involuzioni

DE CECCO 5: Lo ha ammesso lui stesso a fine partita, se la squadra riceve così bene e gli attaccanti non vanno è colpa sua. Non tutta colpa sua, va detto, perché Buchegger e Davyskiba ci mettono del loro, ma il capitano argentino si scorda troppo presto dei centrali, condizionato dalle due murate iniziali subite da Sanguinetti, e torna troppo tardi allo spartito solito, dimenticandosi per tutto il match le pipe.

BUCHEGGER 5,5: Torna, purtroppo, la versione dell’austriaco che ha calcato il PalaPanini per buona parte della stagione. I numeri sono buoni, l’aggressività al servizio anche, manca il muro e soprattutto manca la capacità di addentare le occasioni. Emblematica la murataccia subita sul 22-23 del secondo set su un attacco che avrebbe voluto dire pareggio e che invece ha consegnato due set point agli avversari.

DAVYSKIBA 4,5: Pimpante dominatore domenica scorsa, abulico e sbaglione ieri, in un match dall’efficienza in attacco e battuta disastrosa. Si salva in seconda linea, ma se Modena vuole crescere non può prescindere dalla sua continuità.

RINALDI 5,5: Paga lui per tutti, dopo alcune imprecisioni in ricezione, una partita nella quale, numeri alla mano, è il migliore degli schiacciatori di Modena, quello che fa meno errori.

SANGUINETTI 4,5: Si riprende leggermente con gli ultimi due attacchi, ma gioca una partita che esce completamente dallo spartito cui ci aveva abituato durante la stagione, quasi nullo anche in battuta.

ANZANI 5: Vedi sopra, ma con meno responsabilità perché in attacco, di fatto, non è servito.

FEDERICI 5,5: Dopo due partite di qualità adamantina torna a balbettare nel primo set e mezzo, riprendendosi nella seconda metà di gara.

GUTIERREZ 5,5: Nei fatti il migliore in campo di Modena perché le sue due fiammate sul finale di secondo set a muro e sul finale di terzo in battuta sembrano dare speranza. Sbaglia anche una ricezione che è pietra quasi tombale sulla partita.

STANKOVIC 6: Unica sufficienza di giornata. Incredibilmente le sue battute fanno male alla ricezione di Verona (qualcosa vorrà pur dire) e in attacco fa il suo.

ALL. GIULIANI 5: Lui per primo si aspettava di rivedere quel gioco aggressivo e coraggioso visto contro Trento e contro Monza. La speranza però si spegne presto: se Modena va sotto, moralmente crolla presto. "Come gli studenti che sono preparatissimi ma fanno scena muta davanti al professore", una metafora azzeccata per dire che ai limiti morali di questa squadra, a oggi, non c’è rimedio.

Alessandro Trebbi