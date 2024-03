Le pagelle Sanguinetti regge per tutta la contesa

BRUNO 6 – Gioca cinquanta minuti di pallavolo tatticamente corretta, forse col solo rimpianto di aver chiesto a Sapozhkov cose difficili nella seconda metà del primo set: vero che era partito forte, ma forse avrebbe potuto aspettarlo ancora un po’.

BONINFANTE 6 (2 b.s., 1 muro) – Si gioca l’occasione prendendosi rischi. Qualche palla gli resta un po’ bassa, ma a livello di ritmo è un crescendo. Bello sfizio il muro su Leal.

SAPOZHKOV 6,5 (att. 44% su 18 con 1 err. e 3 muri sub., 3 ace, 3 b.s.) – Voto di incoraggiamento ma anche di stima, soprattutto per la rabbia con cui si avventa sulla partita. La lucidità va e viene, ma la prova al servizio – ad esempio – è roba da uno che in campo ci vorrebbe stare.

DAVYSKIBA 5,5 (att. 33% su 30 con 6 err. e 4 muri sub., ric. 55% su 22 con 4 err., 1 ace, 3 b.s., 3 muri) – Sia nel set vinto che in quello ’quasi’ si prende i suoi rischi e risulta decisivo. Quando invece la partita vira dal simbolico all’inutile, si assenta totalmente (eloquente, in questo senso, il cambio con Roberto Pinali). Ancora male l’attacco da posto-4.

RINALDI 5 (att. 32% su 28 con 3 err. e 4 muri sub., ric. 57% su 23 con 3 err., 4 b.s.) – Tanta fatica e meno strappi al servizio del solito. Prende ritmo solo nel terzo set, che tuttavia rientra già nella fase trascurabile della partita.

SANGUINETTI 7 (att. 62% su 8 con 1 err., ric. 100% su 2, 2 ace, 3 b.s., 1 muro) – Per distacco il più efficiente, forse il solo a reggere al cento per cento il livello fisico della contesa. Al servizio sembra caldo, a muro migliora.

STANKOVIC sv (att. 40% su 5, 1 b.s.) – Entra, punzecchia dall’attacco, tocca a muro. Ma la sua partita dura mezz’ora, troppo poco per giudicarlo.

GOLLINI 5,5 (ric. 43% su 28 con 5 err.) : Finisce preda del bombardamento piacentino, meglio in difesa.

PINALI R. sv (ric. 0% su 2 con 2 err.) – Entra nel momento in cui Piacenza picchia dal servizio, per un Davyskiba svagato, e incassa incolpevole due legnate.

PINALI G. 6,5 (att. 43% su 7, 1 b.s.) – Finalmente un’impressione di normalità: si diverte, Giulio, a giocare un pezzo vero di partita. Condizione in progresso, apparentemente.

BREHME 6 (att. 67% su 3, 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Al pari di Boninfante e Sapozhkov dimostra palesemente la voglia di giocare. Giuliani (come già Petrella) sembrerebbe fidarsi più di Stankovic.

SIGHINOLFI sv – Non gli ricapita, stavolta, lo sfizioso murone nel finale.

All. GIULIANI 6 – Ha ’investito’ il tempo di gioco contro Piacenza in modo sensato, stuzzicando alcuni e facendo sudare altri. La sensazione è che stia cercando di rendere più credibile l’ipotesi del doppio cambio ridando ritmo a Boninfante, Sapozhkov, Pinali.

Fabrizio Monari