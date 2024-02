Le parole del direttore generale dei marchigiani. Beppe Cormio accende la miccia: "Bruno ha vinto più qui in due anni»

È un Beppe Cormio (foto) frizzantino, quello che presenta la sfida tra Lube Civitanova e Valsa Group Modena che vale tantissimo per entrambe. Parla di campo, il direttore generale della Lube, di avversari, di grandi ex che hanno lasciato la Lube o che sono arrivati all’Eurosuole Forum. Ecco le sue parole al Lube Volley Channel. Le sue considerazioni in primis si rivolgono a Bruno e a Juantorena. "Una partita di ex, Juantorena e Stankovic sono vere e proprie bandiere di Civitanova, ora c’è anche Giuliani, c’è Bruno che ha vinto molto più in due anni da noi, di cui uno fermato dal Covid, che in una vita passata a Modena dove però è legato all’ambiente e alla città. C’è Lagumdzija, chiaramente si incrociano i destini di campioni e allenatori, vedi lo stesso Blengini. Siamo ‘amici-contro’".

Su Osmany Cormio accende la miccia dell’accoglienza del pubblico: "Per la prima volta Juantorena torna in questo palasport da avversario, sarà una curiosità capire come lo accoglierà un pubblico che di certo non ha gradito la sua fuga un anno fa". Le considerazioni si spostano sull’importanza dei tre punti in un’occasione che né l’una né l’altra squadra possono lasciare intentata: "Per gli addetti ai lavori è una partita come un altra, una partita da vincere anche con tanti ex che rimangono campioni, giocatori e professionisti da rispettare. Sono in palio punti che pesano tantissimo, per noi per continuare la rincorsa a uno dei primi quattro posti, per Modena nel rimanere in corsa play off dopo un ultimo periodo non esaltante". Cormio poi prova a invertire la cabala ("Di solito quando arriva un allenatore nuovo si vince, dovremo cercare di impedirlo") e infine si concentra su un incontro che potrebbe essere anche molto ‘psicologico’ con idee ben precise su cosa condizioni di più un match: "Tecnica o testa? L’atteggiamento è un buon sostegno, ma chi capisce poco di sport si rifugia nella scusa dell’atteggiamento sbagliato. A volte succede, ma io credo che il fattore tecnico sia preponderante".

Alessandro Trebbi