Le parole del libero. Il miglior Federici di sempre: "Parto? Non mi occupo di mercato»

Il miglior Federici (foto sotto) di questo anno e mezzo a Modena, il migliore in campo sulla sponda gialloblù senza alcun dubbio, affronta i microfoni e con essi i temi di mercato, dopo una prova sfavillante, non soltanto in ricezione col 52% di positività e un solo ace subito, ma anche e soprattutto in difesa, fondamentale col quale ha decisamente bagnato le polveri sia a Rychlicki che, soprattutto, a Michieletto. Affronta i microfoni tagliando molto corto sulla sua possibile partenza, sostituito dall’australiano Perry secondo quello che raccontano le ultime voci di radio mercato: "Io non mi occupo di mercato, è compito di altri. Penso soltanto a giocare e a fare del mio meglio in tutti i match che gioco" le parole del libero geminiano che contro Trento ha, come detto, difeso l’impossibile vincendo il duello a distanza con Laurenzano, il secondo libero della Nazionale. "Sicuramente sono soddisfatto della nostra prestazione – attacca Federici riguardo al match – ma è assolutamente necessario che ci teniamo la rabbia che abbiamo dentro per non aver aggiunto punti alla classifica per affrontare con la giusta aggressività i prossimi impegni".

Sulla sua prestazione personale Federici lascia il giudizio ad altri: "Lascio dire agli altri se sia stata o no la mia miglior prestazione a Modena. Io continuo a dare il massimo ogni giorno come ho sempre fatto". L’ultima considerazione è sulle prossime partite e in particolare alla trasferta con Monza che sarà molto importante per la posizione in chiave play off, match con più pressione rispetto agli ultimi tre con Perugia e Trento: "Dobbiamo andare in campo con questo atteggiamento e portare a casa punti, quello che ci è mancato contro Trento, una bella partita ma senza punti. Ora dobbiamo recuperare i punti che, per così dire, abbiamo lasciato per strada".

Alessandro Trebbi