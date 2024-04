Le ragazze di Spina e Chiappelli senza freni. Il Borgorosso si arrende senza appello

Inarrestabili le invictagirls nel torneo di Prima Divisione che vincono ancora confermandosi leader del proprio girone e preparandosi ai prossimi playoff promozione.

La giovane squadra dell’Invicta allenata dai tecnici Spina e Chiappelli non si ferma e continua a macinare punti: nonostante il primo posto già consolidato, il sestetto grossetano, che partecipa anche al torneo under 18, ha ottenuto il ventitreesimo risultato utile consecutivo, battendo il Borgorosso 3 a 0 in via Mercurio e confermandosi padrone incontrastate del girone. "Ma adesso incomincia la parte più delicata della stagione – commentano i due tecnici –. In queste settimane abbiamo giocato tanto ma ci siamo allenati poco per via del calendario martellante; dalla settimana prossima ritorneremo a regime per concentrarsi al meglio per l’ultimo mese di campionato". Manca l’ultima gara della regular season (sabato prossimo in casa del Torretta) e poi ci saranno i playoff promozione.