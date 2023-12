Le romagnole non hanno scampo. Troppa Cbf Balducci per la Omag

CBF BALDUCCI

3

OMAG

0

CBF BALDUCCI : Bolzonetti 8, Civitico 5, Korhonen 9, Fiesoli 6, Mazzon 14, Bonelli 3, Bresciani (L), Busolini 1, Morandini. Non entrate: Stroppa, Vittorini, Masciullo. All. Saja.

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 7, Salvatori 4, Giacomello 9, Pecorari 3, Consoli 10, Turco 1, Meliffi (L), Ghibaudo 2, Cangini 1, Urbinati (L). Non entrate: Nardo, Caforio, Parini. All. Bertini.

Arbitri: Grossi, Cruccolini.

Parziali: 25-15 25-13 25-21.

Note: spettatori: 590. Durata set: 22’, 25’, 29’; Tot: 76’. MVP: Mazzon.

È un monologo quello della Cbf Balducci nel match interno contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano, rimaneggiata causa di acciacchi e infortuni. Il risultato non è mai discussione e alla fine le maceratesi centrano la tredicesima vittoria che conferma la squadra di coach Stefano Saja in vetta al girone B dell’A2 di volley femminile. Le ospiti non riescono a contrastare le maceratesi che sfruttano anche i 29 errori punto commessi in tre set dalle romagnole. Coach Saja riparte di nuovo con Bonelli-Korhonen, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Bertini invece propone Turco-Giacomello, Salvatori-Consoli, Ortolani-Pecorari, Urbinati libero.

Inizio sul filo dell’equilibrio (7-7), poi la Cbf Balducci imprime un’accelerazione quando Fiesoli mette a terra il pallone (14-10). Le romagnole si rifanno sotto, ma le maceratesi premono sull’acceleratore con Mazzon che mette a segno due ace (17-11). Il set è saldamente nelle mani della Cbf Balducci che non se lo lascia sfuggire con la schiacciata di Mazzon (25-14). Il primo set è caratterizzato da un servizio pungente (2 ace) delle locali e da una Mazzon scatenata con 6 punti personali, oltre ad un attacco che gira sopra al 40%.

Si riparte. Dopo una fase di studio (3-3), la Cbf Balducci stacca le avversarie nel turno di battuta di Korhonen con i colpi di Fiesoli, Mazzon, Bonelli e sfruttando gli errori delle avversarie (13-4). È rilevante il solco scavato dalle maceratesi che controllano agevolmente la parte rimanente del match (25-13). In questo parziale è brava Bonelli a sfruttare tutte le attaccanti, mentre San Giovanni in Marignano è in difficoltà in tutti i fondamentali (9 errori punto per le romagnole).

Si ricomincia. È combattuto solo l’inizio del terzo set (9-9) quando nel turno di battuta di Bonelli la Cbf Balducci allunga il passo (14-9). La Omag riesce a rifarsi sotto (18-17) e il set torna in discussione. Le maceratesi reagiscono (22-18) ma le romagnole non si danno per vinte (23-21) quando un attacco fuori di Ortolani e quello vincente di Korhonen chiudono il set (25-21) e la partita.