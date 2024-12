L’Emma Villas affronta l’ostico Pineto. E’ uno spareggio in chiave play-off

Emma Villas in campo contro Pineto per una sorta di spareggio playoff. Manca ancora quasi tutto il girone di ritorno, è ancora prestissimo per definire la griglia della postseason, ma l’appuntamento odierno ha una importanza rilevante nell’economia della lotta per un posto fra le prime sette. Le due squadre sono affiancate, con gli abruzzesi sesti e i biancoblù ottavi per effetto del quoziente set; è chiaro che una vittoria, anche di stretta misura, permettere di scavalcare in classifica gli avversari di giornata e godere di un posto fra le prime sette, cosa che manca ormai da tempo immemore.

"Credo che la conquista di un piazzamento play-off sia un obiettivo alla nostra portata – ha detto capitan Rossi alla vigilia del match –, dobbiamo pensare al nostro gioco e continuare a giocare con questo atteggiamento. Il match contro Pineto non sarà semplice, sono una nostra diretta rivale e già il match del girone di andata fu molto combattuto. Dovremo essere concentrati su questa sfida, i punti che sono in palio sono molto pesanti". Rossi e compagni sono reduci dal bel successo di Aversa che ha spezzato la striscia di cinque sconfitte consecutive in campo esterno, rilanciando le quotazioni della truppa: "Abbiamo conquistato ad Aversa una vittoria importante su un campo molto complicato e contro una squadra che era davanti a noi in classifica – ha sottolineato il centrale di Emma Villas –. Il successo in trasferta ci mancava da tanto tempo, questa vittoria ci dà consapevolezza e ci fa capire che questa è la strada giusta. Siamo riusciti ad avere un approccio diverso rispetto agli altri match che avevamo disputato ultimamente lontano dal PalaEstra, siamo scesi bene in campo pensando a un set alla volta. La classifica è molto corta, ci sono tante squadre vicine e quindi tutto è in bilico".

In casa Pineto ha parlato il palleggiatore Mattia Catone: "Veniamo da una vittoria fondamentale, in cui siamo stati bravi a mettere sotto Macerata sin dall’inizio – ha detto l’alzatore degli abruzzesi al sito ufficiale della società –. Nel terzo set loro sono saliti un po’ in battuta, ma sono veramente fiero di come noi siamo rimasti uniti, compatti nelle difficoltà. Ce lo ripetiamo sempre: è un po’ il nostro mantra durante la settimana. A Siena ci attende un’altra battaglia. Dobbiamo andare lì con la mentalità giusta e soprattutto rimanere coi piedi per terra, continuare a lavorare come stiamo facendo senza pensare troppo alla classifica. I risultati, se lavoriamo come sappiamo, verranno di conseguenza".

Fischio di inizio alle 17,30; arbitrano Scotti e Marconi. Biglietteria del palasport aperta a partire dalle 16.