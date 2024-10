L’Emma Villas ancora contro Brescia. Nevot: "Dimostriamo la nostra forza"

Siena contro Brescia, per la sesta volta nel 2024. Una sfida vista nei playoff della passata stagione, in quelli del 2021 (con esiti opposti), nei quarti di coppa Italia del maggio scorso, oltre ovviamente agli incroci di regular season. Sulla carta dovrebbe essere un big match, anche se entrambe per ora stazionano nella parte centrale del plotone, appaiate a quota cinque, ancorché con un bilancio diverso: due vittorie, di cui una al tiebreak, per Siena, una sola per Brescia, che però ha perso le altre due sfide al quinto set. "Brescia è una delle grandi squadre di questo campionato – dice il palleggiatore di Emma Villas Nevot (nella foto) –. Per noi sarà una bella sfida e una buona occasione per riscattarci dopo l’ultima gara di campionato che abbiamo perso a Ravenna. Possiamo rimetterci in gioco, provare varie cose in campo, abbiamo voglia di dimostrare a tutti che siamo una buona squadr".

Certo Siena non arriva da una buona prestazione. Martedì scorso è stata spazzata via in poco più di un’ora e mezza da Ravenna, dimostratasi nettamente più solida, approfittando anche dell’assenza del terminale numero uno dei biancoblù, Gabriele Nelli: "A Ravenna abbiamo vissuto una gara complicata – ha aggiunto Nevot – ma credo che ora dobbiamo guardare avanti e pensare alle prossime sfide. È positivo il fatto che potremo subito tornare in campo, contro Brescia sarà certamente un test significativo per noi. Brescia ha fatto un’ottima stagione nella scorsa annata sportiva e in più ha fatto un ottimo mercato, ingaggiando giocatori di alto livello. Noi giocheremo in casa e avremo il supporto dei nostri tifosi. Dovremo farci trovare pronti, l’obiettivo è quello di mettere in campo una grande prestazione". Fischio di inizio alle 17,30, arbitrano Selmi e Clemente. Ormai non è più da considerare ‘canonico’ l’orario delle 18: delle sette partite in programma oggi, solo quella tra Porto Viro e Pineto inizia a quell’ora, mentre per le altre c’è varietà di soluzioni. Tre partite si giocano alle 16 (Reggio Emilia – Aversa, Palmi – Macerata e Catania – Cantù), Prata di Pordenone – Ravenna scendono in campo alle 17,30, Fano – Cuneo alle 19. Intanto prosegue il progetto classi a rete con cui Emma Villas entra a contatto con il territorio senese e i giovani delle scuole. Nei giorni scorsi una delegazione biancoblù, composta da Alan Patrick, Melato, Coser e Nevot, si è recata presso la scuola media Mattioli per incontrare i giovani studenti.