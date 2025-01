L’Emma Villas ci prova a casa Brescia. Graziosi sicuro: "Sfidiamo i più forti"

Emma Villas in trasferta a Brescia al cospetto di una delle prime della classe. Match tostissimo, con l’obbligo morale di riscattare il netto passo falso di sette giorni fa contro Ravenna. Alla vigilia della partita ha parlato coach Graziosi, evento non abituale ma che nell’ultima occasione in cui era successo (prima di Aversa) ha coinciso con una bella vittoria. "Brescia è la squadra da battere – ha detto l’allenatore biancoblù –, sta facendo un percorso lineare; tolte le prime due giornate di campionato poi in pratica per quattordici gare ha sempre fatto risultato, sta giocando un’ottima pallavolo ed ha elementi di altissimo livello per la categoria". Test delicato, che però può essere la svolta della stagione se interpretato in una certa maniera: "Partita che si preannuncia senza dubbio complicatissima – ha aggiunto Graziosi –, anche se noi ormai non dobbiamo più guardare all’avversario ma a noi stessi. Ogni gara la dobbiamo sfruttare per migliorare la nostra qualità del gioco". Il ko con Ravenna però è stato duro da digerire, anche perché Emma Villas arrivava a quella sfida sulle ali dell’entusiasmo per il triplice successo contro Reggio Emilia, Aversa e Pineto. Sembrava tutto risolto, invece con la Robur Porto Costa è arrivato un pesante 0-3: "Venivamo da un periodo buono, per questo è stata abbastanza sorprendente la partita di domenica scorsa con Ravenna – ha cercato di spiegare Graziosi –. Abbiamo avuto una debacle, senza togliere i meriti a loro che hanno giocato un’ottima partita, noi potevamo e dovevamo fare sicuramente di più, perché eravamo mentalmente carichi e stavamo esprimendo una buona pallavolo. Non so di preciso cosa sia successo, tutto quello che perdiamo in casa lo dobbiamo recuperare fuori casa. Poche cose hanno funzionato dal punto di vista tecnico contro Ravenna: ora dobbiamo resettare questo risultato e ripartire, perché come ho detto ai ragazzi noi abbiamo chiaro l’obiettivo, partecipare ai play-off, sappiamo che ci vuole un tot di punti, ogni partita è buona per raccoglierli". Fischio di inizio al Centro Sportivo San Filippo alle 17,30, arbitrano Giorgia Spinnicchia e Cesare Armandola. Al nome di Giorgia Spinnicchia è legato il ricordo più bello della storia di Emma Villas, la vittoria per 3-1 su Spoleto l’8 maggio del 2018, il giorno della vittoria del campionato di A2. Per la cabala ci sono due precedenti molto favorevoli anche con Armandola: era il secondo arbitro il 3 marzo scorso, quando Emma Villas espugnò al tiebreak il campo della capolista Grottazzolina, ed era sempre il secondo arbitro il 3 febbraio del 2021 quando Siena vinse proprio a Brescia, anche in quel caso per tre set a due.