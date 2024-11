L’Emma Villas ci prova con Porto Viro. C’è da interrompere la serie negativa

Emma Villas in campo contro Porto Viro per interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive. Torna a disposizione Nelli, dopo quattro partite in cui l’opposto è rimasto fuori per un problema agli addominali; il suo periodo di assenza è coinciso con altrettante sconfitte, la speranza è che rivederlo in campo significhi abbandonare quel cammino di negatività intrapreso con la batosta di Ravenna, il tonfo casalingo con Brescia, proseguito poi con il tracollo di Macerata e l’altro ko in extremis con Cuneo. "Porto Viro ha avuto un inizio di campionato assolutamente positivo, la squadra è quindi in fiducia – ha detto il vice alzatore biancoblù Pietro Melato alla vigilia dell’incontro – Noi dobbiamo guardare in casa nostra, iniziare a fare bene quelle che sono le cose più semplici e poi il resto verrà da sé. Contro Cuneo abbiamo disputato una buona partita, a fare la differenza sono stati i dettagli, loro sono stati più bravi a mettere giù palla nei momenti in cui contava di più". Adesso però il rientro di Nelli dovrebbe migliorare, nettamente, il rendimento della squadra: "Da questa settimana siamo tornati tutti al completo – ha detto Melato –, gli infortuni sono stati risolti. Possiamo dire che da oggi inizia un nuovo campionato. Ripensando alla partita di domenica scorsa, prendiamo di positivo quello che c’è stato e cerchiamo di rimetterlo in campo anche contro Porto Viro. Mi auguro che da questa partita possa iniziare per noi un altro campionato". Fischio di inizio alle 17,30 (arbitrano Nava e Salvati); biglietteria del Palaestra aperta a partire dalle 16. In casa nerofucsia il match è stato introdotto dal centrale Andrea Innocenzi: "Affronteremo una delle migliori squadre del campionato a mio avviso, in un palazzetto che per ‘fama’ e per tradizione risulta essere ostico, soprattutto per i nostri colori – ha detto il centrale al sito ufficiale della società –. Penso che Siena si presenterà in campo con tanta voglia di riscatto e di vincere a tutti i costi. L’assenza di Nelli nelle scorse giornate si è fatta sentire, detto questo, non possiamo assolutamente sottovalutare l’avversario: con o senza il suo opposto titolare, Emma Villas è molto competitiva, in rosa ha tanti giocatori con grande esperienza in questa categoria e in quella superiore, che dunque sanno gestire bene ogni momento della gara. Il campionato è molto equilibrata, ogni giornata si può vincere o perdere contro chiunque, per cui si prospetta una partita combattuta con un finale difficile da pronosticare. Dal canto nostro, dovremo affrontare il match aggredendoli fin dall’inizio e giocando in modo spensierato, come abbiamo fatto finora".