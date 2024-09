L’Emma Villas divide ancora la posta. A Macerata finisce in pareggio: 2-2

Pareggio per 2-2 anche nel secondo test match precampionato. Contro la neopromossa Banca Macerata Fisiomed, i biancoblù di coach Graziosi dividono ancora la posta, così come avevano fatto sette giorni fa nella prima uscita al Palaestra. Ancora senza il brasiliano Patrick, già assente mercoledì scorso contro Altotevere San Giustino, e stavolta privo anche di Randazzo, coach Graziosi si affida in partenza alla gioventù di Alpini, inserito titolare in banca a fianco di Cattaneo; Nevot e Nelli formano la diagonale palleggiatore opposto, Rossi e Ceban sono i centrali di riferimento. Di là Marsili alza per Ferri, Valchinov e l’ex Ottaviani si occupano della ricezione, Fall e Sanfilippo fanno muro sotto rete. Sotto la lente di ingrandimento finisce la prova di Alpini, autore di diciassette punti (di cui due muri e due servizi vincenti) con il cinquantaquattro per cento dal campo. Il top scorer di serata è Nelli, cercato con insistenza da Nevot: per l’ex Trento diciannove punti (tre ace) con il cinquantadue per cento di conversione offensiva. Meno precisa l’altra banda, Cattaneo, a segno solo con il trentasei per cento in attacco. Pur partendo dalla panchina, alla fine il centrale più redditizio è stato Trillini, autore di otto punti, tre dei quali bloccando gli avversari a filo rete. Nel complesso una prova con alti e bassi, logici per questo momento della stagione quando l’obiettivo vero è ancora distante di un paio di settimane abbondanti. Nel primo set meglio Macerata nelle fasi calde, prima delle quali l’equilibrio l’aveva fatta da padrone. Secondo set a parti invertite, stavolta lo scatto finale è di marca senese. Terzo set abbastanza nettamente in mano ai padroni di casa, mentre nel quarto non c’è stata proprio partita, con Emma Villas che ha dilagato fino al raggiungere il +10 finale. Non c’è molto tempo per rifiatare, domani si torna in campo per la sfida contro Ucla, formazione di college. E poi nel fine settimana ci sarà il quadrangolare di Alba Adriatica: sabato la semifinale contro Pineto, domenica una delle due finali contro Fano o Aversa. Il tabellino.

Macerata – Siena 2-2 (25-23, 21-25, 25-20, 15-25).

: Pozzebon, Marsili 2, Ichino 2, Ferri 6, Valchinov 9, Ottaviani 13, Cavasin 3, Fall 5, Sanfilippo 10, Gabbanelli 1, Berger 2, Palombarini, Andric. Allenatore Castellano.

EMMA VILLAS: Trillini 8, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Patrick, Alpini 17, Nelli 19, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo, Ceban 5, Cattaneo 10. Allenatore Graziosi