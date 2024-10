L’Emma Villas è pronta per Aversa. Rossi: "Vogliamo cominciare bene"

Dopo un lungo precampionato finalmente la Emma Villas torna in campo. Domani alle 19 al PalaEstra arriva Aversa per la prima giornata del campionato di A2 e Andrea Rossi (nella foto), centrale tornato a Siena dopo un biennio a Cisterna di Latina in Superlega, non vede l’ora di iniziare. "Ci siamo preparati bene per affrontare l’atteso esordio contro una squadra sicuramente con dei valori importanti – le parole di Rossi ieri prima della seduta di allenamento pomeridiana -. Aversa ha un organico con esperienza e giocatori di spessore. Noi giocheremo in casa e vorremmo iniziare col piede giusto". La stagione biancoblu è iniziata già da diverse settimane, con un ritiro in Umbria e poi il trasferimento a Siena con tanti test match probanti per essere pronti alle gare ufficiali. "Veniamo da un precampionato condizionato da qualche infortunio soprattutto nel reparto degli schiacciatori – sottolinea Rossi - quindi è stato un po’ più difficile del preventivato ma per fortuna adesso siamo a posto fisicamente e l’organico è pronto. La pre season è stata comunque molto intensa e si sono viste cose interessanti senza dubbio. Abbiamo un allenatore molto preparato e sono convinto che arriviamo alla prima di campionato in una buona condizione poi parlerà il campo". Tante come sempre le pretendi alla vittoria finale per cui la concorrenza anche stavolta si preannuncia molto agguerrita. "Difficile fare griglie iniziali o pronostici di questo tipo. Sicuramente noi come altri abbiamo dei nomi importanti ma tutto poi va portato in campo per vedere se il livello del gioco corrisponde alle aspettative. Ci sono roster forti, forse attrezzati anche più di noi come Catania o Brescia, ma è presto per parlare o fare pronistici. La mia sensazione è che possiamo essere nelle prime quattro e quindi poi giocarsi i playoff cercando di fare il massimo". È attiva la prevendita per poter assistere al match. La prevendita è attiva online, nel circuito della CiaoTickets. Il biglietto intero ha il costo di 15 euro, il ridotto costerà invece 9. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Chi ha meno di 10 anni potrà entrare gratuitamente. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica, il giorno del match, a partire dalle ore 16,30. Guido De Leo