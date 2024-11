L’Emma Villas fa piangere Porto Viro. Si interrompe la lunga serie negativa

EMMA VILLAS

3

PORTO VIRO

1

EMMA VILLAS: Trillini 7, Nevot 2, Bonami, Melato 1, Coser, Alan 1, Alpini, Nelli 24, Rossi 8, Pellegrini, Randazzo 13, Cattaneo 12. Allenatore Graziosi.

PORTO VIRO: Ballan, Arguelles 4, Magliano 7, Ferreira 17, Ghirardi, Lamprecht, Sperandio 7, Innocenzi, Bellia 2, Andreopoulos 15, Morgese, Eccher 9, Chiloiro, Santambrogio 1. Allenatore Morato.

Arbitri: Nava, Salvati.

Parziali: 22-25, 25-17, 25-20, 25-22.

SIENA – Il ritorno di Nelli in campo dopo l’infortunio muscolare coincide con il ritorno di Emma Villas alla vittoria. I biancoblù domano in quattro set Porto Viro, scacciando via le paure di incassare un quinto ko consecutivo, alimentate dopo aver perso il primo set; aggrappandosi alla potenza del suo bomber, autore di 24 punti, è arrivata la rimonta e un successo che rimette in carreggiata la squadra. Nevot ritrova il suo punto di riferimento principale e appare più ispirato, tutta la squadra trae energia dal recupero dell’ex Trento, pur facendo fatica a ingranare nelle fasi iniziali del match. Porto Viro si porta a casa il primo set, in maniera forse anche più netta di quanto non dica il 25-22 sancito dal tabellone: ospiti avanti anche di sei lunghezze e sempre in controllo, prima di un sussulto Emma Villas che torna a -1 (22-23), non sufficiente però per impedire lo 0-1. Secondo set con partenza a valanga per Emma Villas: l’ace di Nelli propizia l’8-1, non risolutivo perché Porto Viro reagisce bene e torna a -3 (10-7). Altro ace, stavolta con l’aiuto del nastro, dell’opposto biancoblù, che subito dopo con un altro servizio potente propizia il tocco risolutivo di Randazzo (18-13). Siena si procura sette palle set consecutive, basta la prima perché l’attacco di Porto Viro finisce fuori. Bel break casalingo anche nel terzo, da 2-4 a 7-4. Una volta preso il controllo delle operazioni Siena non si guarda più indietro e chiude sul 25-20.

Nel quarto altro parziale di cinque punti, stavolta per passare da 6-9 a 11-9. Porto Viro ripassa avanti (14-15), l’ace di Nelli, il terzo della sua serata, vale il +2 (17-15). Altro immediato pareggio nero-fucsia, ma sul 21-20 la squadra di Morato sbaglia due attacchi con Andreopoulos. Siena si ritrova sul 23-20 e capitalizza il margine di vantaggio festeggiando così la terza vittoria in campionato.