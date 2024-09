L’Emma Villas fa suo il quadrangolare. Nella finalissima sconfitto 3-1 Fano

La Emma Villas si aggiudica il quadrangolare di Alba Adriatica. In finale i biancoblù hanno sconfitto in quattro set Fano, riservando alla neopromossa marchigiana lo stesso trattamento con cui il giorno precedente, in semifinale, avevano superato Pineto. Emma Villas Siena inizia la sfida con il sestetto classico di questo scorcio di stagione, stante le indisponibilità di Randazzo e Patrick: Nevot e Nelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Cattaneo e Alpini in banda, Rossi e Ceban al centro, Bonami libero. Ed è uno starting six che funziona, sotto la guida di Nelli e Cattaneo che firmano quattro punti a testa nel 25-21 che apre le danze. Fano non molla e al termine di un secondo periodo fatto di sorpassi e controsorpassi bilancia il punteggio. Nel terzo il protagonista è Trillini, abile nel raccogliere le alzate di Nevot, in fase di muro ma anche di servizio, dove trova punti vincenti. Siena si aggiudica il parziale 25-19. Punteggio netto ripetuto anche nella quarta frazione, dove i biancoblù scavano presto un margine di sicurezza (15-8) mantenendolo agilmente fino all’ultima palla messa a terra. Le fatiche precampionato non sono finite: mercoledì sfida ‘di ritorno’ con Macerata, sabato ultimo test contro Ravenna. .

Emma Villas-Fano 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-19)

Emma Villas: Trillini 9, Nevot 2, Bonami, Melato 1, Coser, Patrick, Alpini 11, Nelli 9, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo, Ceban 9, Cattaneo 12. Allenatore Graziosi.

Fano: Coscione 2, Rizzi 9, Merlo, Roberti, Raffa, Mandoloni 2, Klobucar 8, Magnanelli, Sorcinelli 1, Coccia 7, Acuti 9, Marks 9, Compagnoni 4, Mengozzi 7. Allenatore Mastrangelo.