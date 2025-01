L’Emma Villas gioca una partita da dimenticare. Ravenna dimostra la sua forza e vince facile

EMMA VILLAS 0 RAVENNA 3

EMMA VILLAS: Trillini 4, Nevot, Bonami, Melato 1, Coser, Alan, Alpini 1, Nelli 11, Rossi 4, Pellegrini, Randazzo 14, Cattaneo 4. Allenatore Graziosi.

RAVENNA: Copelli 9, Selleri, Guzzo 18, Tallone 12, Canella 3, Ekstrand, Mirabella, Goi, Russo 5, Zlatanov 7, Bertoncello, Feri 1, Grottoli, Pascucci. Allenatore Valentini.

Arbitri: Venturi, Pasin.

Parziali: 20-25, 28-30, 18-25.

SIENA – Una brutta Emma Villas cede nettamente a Ravenna. La capolista dimostra che è lassù, in testa, meritatamente: un bel mix di esperienza (gli ex Copelli e Tallone) e di freschezza, con i giovanissimi Guzzo (classe 2002), Russo (2004) e Zlatanov (2008) a dettar legge. Per i biancoblù tonfo pesante: serata di scarsissima vena per Nevot, anche temporaneamente panchinato per qualche minuto nel secondo set, e di conseguenza per gli schiacciatori, spesso facili prede del muro avversario. Se la sfida doveva servire per testare a che punto era Emma Villas di fronte ad una big del torneo, gli esiti sono stati piuttosto deludenti. Inizio di partita in cui si fatica a prendere ritmo, con quattro videocheck chiamati a inframmezzare praticamente ogni azione. In ogni caso Ravenna prova subito la fuga (5-10), rintuzzata però dal buon lavoro a muro su Tallone di Randazzo (9-11). Altro errore degli ospiti e margine che si riduce ad una sola lunghezza (10-11), poi però molto bene Copelli e Guzzo con un diagonale stretto per il nuovo allungo ravennate (10-15). Nelli firma un ace (12-15), l’errore di Guzzo porta Siena a -2 (16-18), lui stesso però ripristina il +4 (16-20). Zlatanov chiude il set con un pallonetto.

Secondo set in cui Ravenna parte subito bene (1-4). Rossi e Nelli pareggiano immediatamente, Copelli riallunga (4-7). Altro brutto pallone alzata da un Nevot in serata non particolarmente ispirata e +4 Ravenna (5-9). Graziosi mette in campo Melato, la squadra di Valentini allunga senza problemi (12-18). Un paio di errori di Guzzo riavvicinano Siena (20-22) che poi però deve fronteggiare due setpoint consecutivi. Li annulla entrambi e se ne procura uno con Nelli, a sua volta annullato da Guzzo. Altra palla set per Emma Villas, Cattaneo fallisce il servizio. Gran muro di Zlatanov su Nelli, Ravenna si riprende il vantaggio, annullato da Randazzo. Il videocheck impiega tre minuti per stabilire che la palla di Russo pizzica la linea per un altro setpoint, annullato pure quello. Al quinto tentativo muro di Russo su Nelli e 2-0 per gli ospiti. Nel terzo set l’allungo decisivo arriva quando Ravenna si porta avanti di tre lunghezze (11-14). Guzzo fa faville a muro (11-15), Tallone vince un paio di duelli sotto rete, in un attimo è +8 per gli ospiti che chiudono alla terza palla match.