L’Emma Villas in piedi! Cuneo va ko. La corsa ai play-off è di nuovo aperta

CUNEO

1

EMMA VILLAS

3

CUNEO: Pinali 1, Codarin 11, Cavaccini, Agapitos, Sottile 1, Malavasi 1, Sette 14, Oberto, Mastrangelo, Brignach 12, Compagnoni, Chiaramello, Allik 14, Volpato 8. Allenatore Battocchio.

EMMA VILLAS: Trillini 9, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 18, Rossi 3, Pellegrini, Randazzo 21, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Grossi, Santoro.

Parziali: 25-21, 22-25, 23-25, 23-25.

CUNEO – Una bella Emma Villas espugna Cuneo in quattro set interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. La corsa per i play-off è riaperta, l’ostacolo Acqua San Bernardo era uno dei più delicati da affrontare da qui al 16 marzo. Emma Villas lo ha fatto nel modo migliore, non mollando dopo una partenza pessima, creando difficoltà con i turni di servizio (su tutti quelli di Nelli e Nevot) e trovando in Randazzo l’uomo più efficace della serata (21 punti). Quando nel primo set Cuneo era andata avanti 10-4 si temeva di poter assistere ad un’altra partita in salita, sulla scia di quanto avvenuto contro Ravenna, Brescia e Macerata. E invece pian piano Siena torna in partita, prima murando Allik, poi approfittando di un errore di Codarin. L’ace di Nelli vale il pareggio a quota 18, anche se lo stallo dura poco; attacco out di Randazzo e nuovo break dei padroni di casa, muro di Brignach su Nelli e +3 (23-20), quindi Sette firma il punto del 25-21. Sulle ali dell’entusiasmo Cuneo prova la fuga anche nel secondo set, prima sul 4-2 e poi sul 7-5. Randazzo firma il pari a quota 11, Brignach (titolare fisso ormai in luogo dell’ex Pinali) spara fuori due palloni consecutivi (12-14). Cuneo pareggia subito, ma Cattaneo firma un altro controbreak (17-19). Ace di Nelli, che poi bissa il colpo successivo, quindi errore al servizio di Mastrangelo per il 25-22 con cui Siena pareggia i conti. +3 per Cuneo in avvio di terzo set (9-6), pareggio immediato dei biancoblù con Randazzo. Codarin lavora bene a muro, Sottile di prima intenzione restituisce il +3 ai suoi. Un pizzico di nervosismo sotto rete, un cartellino giallo per parte, ma dalle schermaglie verbali esce meglio Siena che pareggia con il muro di Randazzo su Volpato (16-16), poi sorpassa con la bloccata di Rossi su Allik (17-18). Ottimo servizio di Nevot (20-22), replica Codarin (22-22), poi il punto chiave del terzo set è il muro di Randazzo su Brignach. Ottimo inizio di quarto set, Emma Villas avanti 7-3, ma in un attimo Cuneo ricuce e si porta avanti 9-8. La fuga decisiva inizia con l’ace di Cattaneo (13-14) e il muro di Randazzo (14-16). L’ex Catania chiude i conti al secondo matchpoint.