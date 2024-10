L’Emma Villas non intende fermarsi. Cattaneo: "A Pineto sarà battaglia"

Emma Villas in campo a Pineto per la seconda giornata di campionato. Dopo il rotondo successo su Aversa i "bianconeri" vanno a caccia di un altro sigillo per ribadire il ruolo di appartenenza al gruppo delle favorite di questo campionato. In precampionato c’è un precedente fra le due squadre che si sono affrontate nella semifinale del quadrangolare di Alba Adriatica: finì 3-1 per Nevot e compagni. "Sicuramente loro hanno avuto modo di allenarsi insieme e di costruire un loro modo di giocare in grado di crearci delle difficoltà – ha detto alla vigilia del match Claudio Cattaneo –, l’hanno dimostrato domenica, giocando in trasferta una partita di grande sostanza contro Macerata. Hanno portato a casa i tre punti, sarà una partita dove dovremo lottare molto, il palazzetto loro è molto caldo, il pubblico attaccato al campo si fa sentire tutta la partita. Sarà una trasferta molto insidiosa".

Emma Villas però arriva di slancio dopo l’ottima prova con Aversa: "La cosa che mi è rimasta è stata il nostro approccio – ha detto il martello ricevitore parlando della gara di sette giorni fa –. Forse c’è stato anche qualche demerito degli avversari ma soprattutto tanti meriti nostri, il nostro atteggiamento è stato ottimo, siamo entrati in campo con cattiveria, con voglia di portare a casa i tre punti. Questa è una cosa importante che dobbiamo mantenere, è una caratteristica importante della nostra squadra, dobbiamo rimanere sempre sulle ali dell’entusiasmo, senza guardare troppo il punteggio. Ovviamente ci sono delle cose da migliorare, in fin dei conti è sempre la prima partita, però abbiamo iniziato bene". E il buon inizio ha fatto seguito ad un periodo di precampionato in cui Patrick e Randazzo sono sempre stati fuori: "Non siamo stati molto fortunati nel precampionato – ha confermato Cattaneo –, Alan ha avuto poco tempo per entrare in ritmo e in sintonia con noi. Domenica scorsa però ha fatto una grande partita pur avendo poche ore di allenamento nelle gambe. Adesso stanno rientrando tutti, abbiamo modo di allenarci al cento per cento". Per Cattaneo il Palaestra è il teatro della gioia dell’aprile scorso, quando con la maglia di Grottazzolina ha vinto il campionato proprio a spese di Emma Villas: "Questo palazzetto mi ha regalato qualche mese fa una grande emozione – ha raccontato lo schiacciatore –, tornarci è stato ancora emozionante. I nostri tifosi si fanno sentire, mi piace molto giocare qua, sono contento di poterlo fare". Fischio di inizio alle 18, arbitrano Gasparro e Autuori.