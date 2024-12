L’Emma Villas non si ferma. Vittoria netta con Pineto

EMMA VILLAS SIENA 3 ABBA PINETO 0

EMMA VILLAS: Trillini 5, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Araujo, Alpini 2, Nelli 21, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 7, Ceban, Cattaneo 9. Allenatore Graziosi.

ABBA PINETO: Zamagni 4, Iurisci, Catone 2, Morazzini (L), Baesso 6, Kaislasalo 13, Molinari 1, Pesare (L), Di Silvestre 8, Presta, Favaro 1, Bulfon, Rampazzo, Calonico. Allenatore Di Tommaso

Parziali: 25-12; 25-18; 25-17.

SIENA - Terza vittoria di fila da tre punti per la Emma Villas che chiude il suo 2024 nel migliore dei modi demolendo in tre set la Abba Pineto nello scontro diretto in chiave playoff del PalaEstra. Un match senza storia, approcciato benissimo dai biancoblu rinfrancati dal ritorno al successo in trasferta.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, la Emma Villas tenta subito l’allungo, 8-4 sfruttando il turno in battuta di Rossi. Coach Di Tommaso, con un passato da giocatore in biancoblu, chiama time out ma l’inerzia resta nella mani dei padron di casa che con Cattaneo vanno sull’12-5 iniziando a mettere una discreta ipoteca sul primo set. Il palleggiatore Nevot è in serata e Siena scappa. Il muro di Nelli vale il 15-7.

Non c’è partita praticamente e la formazione di Graziosi è letale al muro e in battuta tenendo Pineto a 12. Emma Villas avanti 1-0 dopo 26 minuti praticamente perfetti. Nel secondo set Zamagni, altro ex di serata, e compagni partono con le migliori intenzioni ma vengono presto puniti dalla precisione dei biancoblu che tentano un allungo simile a quello della prima frazione, 12-7.

Gli abruzzesi riordinano le idee e tentano di tornare in gara ma non fanno i conti con Nelli che segna il 18-11. Gli errori in battuta e in ricezione stoppano ogni tentativo di rientrare nel set della squadra di Di Tommaso che cede, seppur mostrando qualche timido segnale, e va con le spalle al muro. Sul 2-0 Siena gioca sul velluto anche nel terzo set. Nelli è preciso anche in battuta, 5-2. I tre punti di vantaggio restano anche qualche azione dopo ma gli errori di Pineto spinano la strada a Cattaneo e compagni che sono chirurgici nel sfruttarli a dovere. La schiacciata dell’ex Grottazzolina vale l’allungo sul 18-12 che mette i titoli di coda al match con un discreto anticipo.

A differenza di altre gare, anche vinte, la Emma Villas non stacca mai le mani dal manubrio e continua il suo gioco ieri praticamente perfetto, 20-13. Nelli continua ad essere un fattore e la difesa abruzzese non riesce a porvi rimedio in nessun modo. La timida reazione di Pineto porta i teramani a -5 ma non c’è storia. Il neo entrato Alpini chiude la contesa. Lunedì 6 gennaio nuova gara casalinga per la squadra di Graziosi, contro la Consar Ravenna, seconda forza del campionato. Inizio della partita in programma alle 18.

Guido De Leo