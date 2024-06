L’Emma Villas piazza il colpo Randazzo: "Vogliamo raggiungere la Superlega"

Prosegue la costruzione del roster in casa Emma Villas. Ieri la società biancoblù ha ufficializzato la firma dello schiacciatore Luigi Randazzo (nella foto), nona operazione dopo gli arrivi di Rossi, Nelli, Cattaneo e Melato e le conferme di Nevot, Bonami, Coser e Trillini. Schiacciatore dalla grande esperienza, classe 1994, nato a Catania, Randazzo ha vissuto tredici stagioni in Superlega disputando in totale 251 partite con 2.110 punti. Randazzo ha fatto le giovanili e poi ha esordito in prima squadra a Macerata, per poi indossare le maglie di Vibo Valentia, Città di Castello, Molfetta, poi il ritorno alla Lube e il successivo passaggio a Verona. Dal 2017 al 2020, per tre anni, ha giocato a Padova; poi Cisterna, Taranto e l’esperienza nella stagione 2022/2023 in Egitto nella squadra dell’Al-Ahli con cui ha vinto campionato arabo per club e la Supercoppa egiziana. Lo scorso anno è tornato a giocare in Italia, nella sua città natale, a Catania.

"Quando si è presentata questa possibilità e io l’ho colta al volo. Mi piacciono le sfide. Spesso nella mia carriera ho giocato per salvarmi, per difendere la categoria. In questo caso invece giocheremo per stare nella più alta posizione possibile di classifica. Siena ha un progetto valido e vuole tornare in Superlega. Noi in campo daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Conosco Bonami, Nelli e Rossi e so che l’ambiente senese è bello vivo. La squadra ha appena disputato un ottimo campionato, arrivando fino alla finale playoff. Mi parlano di una società organizzata, che vuole fare il salto nella massima serie dove d’altronde Siena ha già militato".

Poi su Graziosi (che ieri ha perso l’amato padre Giorgio). "I giocatori che conosco personalmente sono dei bravi ragazzi e dei grandi lavoratori. Vedo che nel roster ci sono alcuni elementi di esperienza e altri ragazzi più giovani. Dovremo essere bravi a creare rapidamente una bella alchimia tra di noi. Credo che nel gruppo ci sia qualità, e già la diagonale è certamente importante e di livello per la categoria. Graziosi è un ottimo allenatore, lavora tanto e nel corso della sua carriera ha raggiunto tanti buoni risultati. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti". Randazzo parla poi delle prossime avversarie. "Mi pare che negli ultimi anni stia aumentando il livello della serie A2. Si vedono campionati avvincenti e complicati, vincere non è mai semplice. Per me sarà bello e stimolante giocare contro Catania, poi ci sono anche altre squadre di livello costruite per fare bene. Sicuramente sarà un’esperienza nuova, dato che non ho mai giocato in A2. L’obiettivo dovrà essere quello di cercare di stare nelle prime posizioni della classifica per tentare di salire di categoria".

Guido De Leo