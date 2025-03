L’Emma Villas si concentra su Fano. Basta un punto per accedere ai play-off

Emma Villas attende Fano per sigillare i play-off e capire meglio in quale posizione si collocherà nella griglia di partenza della postseason. "Manca un punto per la certezza matematica, giochiamo contro una squadra che all’andata ci ha battuto 3-0, vogliamo vendicarla, faremo del nostro meglio – ha detto il vice palleggiatore Pietro Melato ai microfoni del situo ufficiale della società biancoblù –. Stiamo cercando negli allenamenti di mettere qualcosa in più a livello di gioco, cercando di alzare intensità e qualità anche in vista dei playoff. Sabato scorso a Palmi siamo stati molto bravi a riprendere il primo set che era quasi spacciato, poi abbiamo giocato una discreta partita che ci ha permesso di portare a casa i tre punti".

Occhi puntati non solo sulla sfida del Palaestra, ma anche sugli impegni di Aversa (a Cantù), Cuneo (in casa contro Pineto) e Catania (di scena a Ravenna) che daranno una conformazione più nitida alla classifica. Intanto giovedì sera, alla Palestra Peruzzi, una rappresentanza dei giocatori della prima squadra ha incontrato il settore giovanile senese. Un’occasione speciale per i giovani atleti che hanno potuto conoscere da vicino i loro beniamini e ascoltare i loro preziosi consigli.

Sotto lo sguardo attento di coach Gianluca Graziosi, l’opposto Gabriele Nelli, il libero Federico Bonami, il palleggiatore Pietro Melato e lo schiacciatore Alan Patrick Araujo hanno avuto modo di conoscere e fare alcuni scambi con gli atleti delle formazioni Under 15 ed Under 13 senesi. Il settore giovanile, che conta più di ottanta tesserati, sta vivendo un’altra importante stagione con prestigiosi traguardi già raggiunti: "I ragazzi erano tutti timidi quando hanno visto entrare in palestra i giocatori della prima squadra – ha raccontato Laura Zanin, capo allenatore della formazione Under 13 –, poi si sono sciolti e hanno fatto le cose classiche, schiacciando e murando insieme a loro. È stato un bel momento per tutti".