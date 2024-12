L’Emma Villas si regala un bel Natale. Reggio Emilia è costretta ad arrendersi

EMMA VILLAS 3 REGGIO EMILIA 1

EMMA VILLAS: Trillini 12, Nevot2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Araujo, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban, Cattaneo 17. Allenatore Graziosi.

REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini, Gottardo 1, Porro 3, Partenio, Guerrini 8, Stabrawa 12, De Angelis (L), Barone 2, Bonola 5, Gasparini, Alberghini, Suraci 16, Sighinolfi 3. Allenatore Fanulli.

Parziali: 25-16, 25-19, 22-25, 25-18.

SIENA – Dopo una settimana complicata la Emma Villas si regala un bel Natale regolando in quattro set Reggio Emilia. Buon inizio senese, davanti a 40 lavoratori Beko ospitati sugli spalti del PalaEstra, con 5-1 firmato da Rossi. Reggio Emilia è in difficoltà e il black out prosegue sotto i colpi di Nelli: 9-2. Il turno in battuta del francese Nevot amplia ulteriormente il margine tra le due formazioni. Reggio Emilia tenta di difendere meglio ma la squadra di Graziosi trova le sue bocche da fuoco, come Trillini, con facilità: 15-7 e enorme ipoteca sul primo parziale. Invece i giallorossi, quasi con le spalle al muro, iniziano sorprendentemente a crederci: -5. Randazzo e Cattaneo però rimettono le cose a posto. Lo stesso Randazzo chiude il primo parziale, 25-16.

Nel secondo parziale Baroni (ex di serata) e compagni partono meglio, 2-3 emiliano. Il doppio muro di Trillini vale il +2 biancoblu dopo un inizio leggero: 9-7 Siena. L’equilibrio resta e complice qualche errore banale dei padroni di casa la Conad resta attaccata. Reggio Emilia rimette la testa avanti ma Randazzo firma la rinnovata parità a quota 14. Ne nasce un parziale di 6-2 che riporta la squadra di Graziosi in controllo. Il turno in battuta di Cattaneo scava il margine decisivo. Il punto del 2-0 è dato dall’errore di Stabrawa.

Al rientro dopo il cambio campo Reggio Emilia comincia come aveva iniziato il secondo set, 2-3 grazie a Suraci. Guerrini segna dopo un bello scambio il +3 reggiano. Nelli accorcia ma la squadra di Fanulli è più concentrata, 12-15. Porro e Guerrini sbagliano in battuta ridando ossigeno ai senesi che però in questa fase non sono fluidi. Stabrawa è una spina nel fianco e l’errore al servizio di Melato tiene il +2 ospite quando si avvicina la fase più delicata del set, 19-21. Il punto di Guerrini fa scappare la Conad e obbliga Graziosi a chiedere time out. Non basta però, Reggio accorcia.

Siena si risveglia nel quarto set, 8-6 con Nelli. L’opposto ex Trento torna dominante, +3. Il 20-15 è l’allungo decisivo, la chiude Cattaneo. Il girone di andata finisce così. Il 26 dicembre nel consueto turno post natalizio Nelli e compagni saranno di scena ad Aversa per la prima di ritorno mentre la prossima gara al PalaEstra è fissata per il 29, stavolta contro Pineto.

Guido De Leo