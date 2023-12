L’Emma Villas si sbarazza di Ortona. Per i biancoblù terzo successo di fila

EMMA VILLAS

3

SIECO ORTONA

0

EMMA VILLAS: Copelli. Trillini, Nevot, Bonami, Tallone, Coser, Krauchuk, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

ORTONA: Fabi, Broccatelli, Bertoli, Benedicenti, Del Vecchio, Marshall, Patriarca, Cantagalli, Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Dimitrov, Lanci. All. Lanci.

Arbitri: Cavicchi, Cruccolini.

Parziali: 25-19, 25-16, 36-34.

SIENA – La Emma Villas svolge al meglio il proprio compito, regola Ortona in tre set e chiude l’anno in bellezza con la terza vittoria consecutiva. La Sieco Service, fanalino di coda, non era certo l’avversario più impossibile, ma per due set i biancoblù hanno interpretato molto bene la partita; qualche patema in più nel terzo, chiuso ai vantaggi, ma alla fine sono arrivati tre punti pieni. Primo set autoritario: trascinata da Krauchuk e Tallone (rispettivamente otto e sette punti alla fine del parziale),

Siena parte avanti 8-3, gestisce bene i timidi tentativi di riavvicinamento da parte degli ospiti, chiude i conti quando l’ex Vibo Valentia mette a terra la palla del 25-19. Avvio di secondo set tutto favorevole a Ortona che si porta sul 5-1. Gli abruzzesi però commettono alcuni errori, ace di Krauchuk per il pareggio a quota 10, muro di Trillini per il sorpasso, striscia positiva di Nevot al servizio e vantaggio che si amplia (16-13), mani e out di Pierotti per il 18-14, ancora il martello ricevitore a segno per il 20-15.

Ortona molla, ace di Copelli per il 22-15, errore di Marshall per suggellare il secondo set. Il terzo set ha tinte cinematografiche: primo break con il muro di Pierotti (7-5), l’errore di Marshall dà il via alla fuga Emma Villas (18-13) apparentemente decisiva. +5 contro un avversario che però riesce a togliersi dalle corde in maniera quasi inattesa; Bertoli accorcia (18-16), Krauchuk sparacchia sui cartelloni pubblicitari, Marshall vince un duello con Tallone a muro e pareggia (19-19).

Arriva il primo matchpoint sul 24-23, Tallone ha pure la palla da mettere giù, Ortona difende e poi si guadagna a sua volta un setpoint. Siena spreca altri due matchpoint, gli ospiti festeggiano il 32-30 quando Pierotti mette fuori l’attacco, ma Graziosi pesca la chiamata giusta al video check; gli arbitri ravvisano il tocco del muro, quindi si riparte da 31 pari.

Altra interruzione, lunghissima, per assegnare a Siena il punto del 34-33, poi al sesto matchpoint chiude i conti il muro di Copelli per il 3-0 definitivo che fa gioire la formazione guidata da coach Graziosi.

Stefano Salvadori