L’Emma Villas va a caccia del riscatto. Randazzo: "Contiamo sui nostri tifosi"

Emma Villas a caccia del riscatto. Dopo la pessima prestazione di Ravenna i biancoblù vogliono tornare al successo contro Brescia (domani alle 17,30), avversaria di tante battaglie negli ultimi anni e una delle formazioni più quotate in fase di pronostico iniziale. Serve un atteggiamento completamento diverso rispetto a quello visto martedì scorso, quando praticamente Siena non è mai stata in partita contro un avversario galvanizzato dalla possibilità di ottenere la terza vittoria per 3-0 in altrettante gare di campionato.

"Brescia è un avversario molto forte ma noi vogliamo riscattare il passo falso di martedì – ha detto lo schiacciatore Randazzo prima dell’allenamento pomeridiano –. Sarà una partita tosta, contiamo sull’apporto del nostro grande pubblico che ci ha dato una bella mano nella gara contro Aversa. Dopo le prime due partite in cui abbiamo giocato bene a Ravenna c’è stato un passo indietro, ma abbiamo lavorato in questi giorni per migliorare le situazioni di gioco che non sono andate bene. Possiamo sicuramente esprimere una pallavolo migliore di quella che abbiamo proposto contro la Porto Robur Costa. Dobbiamo provare ad ottenere di più dal servizio cercando di mettere in difficoltà la ricezione dei nostri avversari". E in effetti la battuta è stato un fondamentale altamente deficitario martedì scorso: ben diciotto errori, a fronte di un solo servizio vincente. Ma anche negli altri fondamentali la serata ravennate è stata particolarmente difficile. Siena contro Brescia è una storia che si ripete. Le due squadre si sono affrontate ben sei volte nella passata stagione. Oltre alle due di regular season, si sono infatti trovate l’una opposta all’altra anche nei quarti di finale playoff e nei quarti di Coppa Italia (evento favorito dal fatto che il criterio di compilazione dei tabelloni era praticamente analogo, mentre per quest’anno in Coppa si procederà ad un sorteggio). Nei playoff ebbe la meglio Siena: 3-1 in gara1 al Palaestra, 3-2 con super rimonta nel tiebreak al Centro Sportivo San Filippo. La marcia dei biancoblù sarebbe poi proseguita fino alla finale persa con Grottazzolina. Nei quarti di Coppa Italia di categoria invece ebbe la meglio Brescia: i Tucani prevalsero per 3-2 nella gara d’andata, poi per 3-1 in quella di ritorno al Palaestra, qualificandosi poi per le Final Four di Cuneo dove avrebbero trionfato battendo in finale Ravenna. Curiosità statistica: quattro delle sei sfide della stagione 23/24 (e tutte e tre quelle giocate a Brescia) sono terminate al tiebreak.