L’Emma Villas va all’assalto di Reggio Emilia. Monaci: "Vogliamo ottenere un buon risultato"

Emma Villas in casa contro Reggio Emilia. Nella locuzione "in casa" nasce la fiducia per un evento di questo tipo; nelle ultime tre apparizioni in viale Sclavo Nevot e compagni hanno ottenuto altrettanti successi, conquistando il massimo della posta in palio (nove punti) regolando Porto Viro, Catania e Palmi, concedendo appena un set. Per una volta si può ignorare il rendimento esterno, dove invece la conquista di punti manca dal 13 ottobre; le mura amiche sono una specie di fortino dove la squadra di Graziosi riesce a trovare quelle certezze che lontano dal Palaestra invece non ci sono. Non sono ammessi passi falsi: per quanto la classifica sia corta (-2 dall’ultima posizione playoff, +4 sulla penultima) è bene capitalizzare ogni occasione di giocare davanti al pubblico amico. Reggio Emilia, peraltro, è reduce da una pesante sconfitta interna con Palmi, fanalino di coda del campionato. L’assistente Marco Monaci, intervistato dal sito ufficiale della società alla vigilia del match, ha parlato di alcuni cambiamenti apportati nel corso del lavoro settimanale: "Abbiamo avuto ulteriori dati per quello che non sta andando bene – ha detto il viceallenatore biancoblù –, abbiamo cambiato un po’ metodologia di allenamenti perché quello che abbiamo fatto fino a adesso non ha dato i frutti sperati. Abbiamo fatto un po’ di confronti tra staff e giocatori con l’idea di fare un buon risultato contro Reggio Emilia". Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano Bassan e Marotta. Biglietteria del Palaestra aperta a partire dalle 18. I tagliandi costano 15 euro, il ridotto 9 (per tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni). Nel pomeriggio grande festa del settore giovanile. La formazione Under 17 scenderà in campo alle 16,30 contro Santa Croce: al termine dell’incontro poi tutti i ragazzi del settore trascorreranno un pomeriggio di festa al palasport prima di assistere al match contro Reggio Emilia.