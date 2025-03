L’Emma Villas vuole chiudere il conto. Battere Ravenna significa semifinale

Emma Villas in campo per chiudere i conti. Biancoblù in campo per gara 2 dei quarti di finale: è un matchpoint, perché vincendo Bonami e compagni staccherebbero il pass per le semifinali. Grande concentrazione dalle parti di viale Sclavo, l’occasione è ghiotta, perché per quanto visto domenica scorsa ci sono ottime probabilità di piazzare la seconda stoccata. "Conta solo vincere – ha detto Gabriele Nelli, mvp di gara 1 –. Non conta giocare bene, benissimo oppure male, conta solo il risultato. Nei playoff il piazzamento al termine della regular season è importante, perché ti permette di giocare l’eventuale bella in casa, ma la mia esperienza di questi anni mi dice che i playoff sono veramente un campionato a parte. Abbiamo visto qualche anno fa Perugia in Superlega uscire contro la testa di serie numero otto, forse perché erano già convinti di vincere. Quindi dobbiamo fare attenzione: abbiamo studiato bene cosa fanno loro e dove possiamo attaccarli ancora meglio. In gara1 abbiamo servito bene e lavorato altrettanto bene in fase di muro-difesa, la strada è quella giusta, cerchiamo di percorrerla di nuovo". Tante cose sono andate per il verso giusto nel primo episodio della serie: "Ci eravamo detti di giocare una buona pallavolo, come quella che esprimiamo tutti i giorni durante l’allenamento – ha spiegato Nelli – siamo riusciti veramente a giocare a giocare al nostro livello ma possiamo ancora fare meglio sicuramente, ci sono sempre delle cose da migliorare". Il tutto in un palasport non certo ideale per farlo: "Giocare in un palazzetto così è molto difficile Quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà soprattutto nel girone di andata a giocare le partite in trasferta. Questa volta invece come ho detto i play off sono veramente un campionato a parte quindi siamo veramente contenti di aver vinto in casa loro. Adesso giochiamo in casa, siamo carichi, ci stiamo allenando forte per migliorare i nostri errori e per portare a casa il risultato esprimendo la nostra miglior pallavolo, sperando poi di ripeterci anche nelle partite successive". Capitan Rossi, operato nei giorni scorsi, è annunciato assente: "Una grave mancanza – ha sottolineato l’opposto biancoblù – gli faccio un grandissimo In bocca al lupo. Lo aspettiamo tantissimo. E comunque siamo riusciti a sopperire alla sua assenza grazie ad un grande Ceban. È entrato in un periodo difficile, non aveva avuto molto spazio, ma è un ragazzo in gamba e ha fatto la differenza anche lui". Fischio di inizio alle 18, arbitrano Vecchione e Gasbarro. Biglietteria del palasport aperta a partire dalle 16.