L’evento. Al via ’Rocca Beach’. Pallavolo sulla sabbia nel cuore di Umbertide

UMBERTIDE – Ha preso il via venerdì il torneo Rocca Beach 2024, promosso dalla locale società sportiva della Volley Umbertide e giunto alla sua quinta edizione. Alla inaugurazione ufficiale, insieme alla presidente del club Sabrina Baldinelli c’era anche il sindaco Luca Carizia e l’assessore allo sport Lorenzo Cavedon. Una sinergia, quella tra società sportiva ed amministrazione comunale, che permette la realizzazione di un evento quasi unico nel suo genere, con i beachers di tutti i livelli pronti a sfidarsi all’ombra della locale rocca medievale. L’attesa era molta per questo torneo che aveva riscosso grandi apprezzamenti nelle scorse edizioni e quest’anno è stato arricchito con due settimane di sport per tutti, dagli agonisti agli amatori, passando per giovani e giovanissimi. La manifestazione rappresenta la chiusura di una stagione agonistica ricca di soddisfazioni e successi (tra cui la vittoria del campionato di serie D), ma anche una congiunzione con le attività estive e quelle al coperto. Queste le categorie che parteciperanno al torneo che si giocherà fino al 30 giugno: under 12, under 13, under 16 femminile, 4x4 open misto, 3x3 open misto, 2x2 open misto.