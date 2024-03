L’exploit dei Vigili del Fuoco: sono terzi!

Brugherio vince, ma fanno festa anche i Vigili del Fuoco, che centrano uno storico terzo posto. Si è chiuso ieri, al PalaGiovanelli, l’edizione 2024 della Castelnovo ne’ Monti Volley Cup, il torneo Under 17 maschile che si è tenuto in questi giorni all’ombra della Pietra di Bismantova. I Power Diavoli, dopo il successo 2022 e il secondo posto dello scorso anno alle spalle di Montebelluna, sono tornati a trionfare grazie al 3-1 in finale sui bergamaschi dello Scanzorosciate, che avevano approcciato al meglio il match vincendo il primo set 25-18; nel prosieguo, tuttavia, non c’è stata storia: i brianzoli hanno accelerato con decisione vincendo i successivi due con un punteggio inequivocabile (25-10, 25-13), per poi chiudere i conti 25-18 al quarto.

Splendida terza piazza, come detto, per i Vigili del Fuoco, che regolano 2-1 nella finale per il gradino più basso del podio i veneti di San Donà e sono la prima reggiana a salire sul podio dal 2017 ad oggi (nel 2016 arrivò terzo il Giovolley, ma il torneo era riservato alla categoria Under 18 femminile): dopo aver vinto 25-21 il primo parziale, il team cittadino cede 25-13 il secondo, per poi imporsi 15-12 in quello decisivo. A completare la classifica, Portogruaro ha la meglio in rimonta sul Volley Valsugana (2-1) e chiude 5°, mentre il 7° è appannaggio di Massa Carrara grazie al 2-0 sulla Synergy Reggio Emilia, che perde 2-0 non senza lottare, visto che i parziali si chiudono 25-21 e 26-24. Nono il Volley Ball San Martino.

La Castelnovo ne’ Monti Volley Cup non è stata, come di consueto, solo sport, grazie alle tante iniziative che hanno portato alla scoperta dell’Appennino, ricco di storia e tradizioni: gli atleti hanno ascoltato la storia del paese per bocca di Rachele Grassi dello Iat (ufficio turistico dell’Appennino Reggiano), mentre il presidente del Cai Bismantova, Enzo Rizzo, ha intrattenuto i presenti con nozioni e aneddoti sulla Pietra. Per concludere, non poteva mancare lo Scusin, introdotto da Ciro Corbelli dell’Associazione Alpini di Castelnovo Monti: la storia di questo gioco nasce dalla volontà di portare alle proprie famiglie qualche uovo in più da mangiare il giorno di Pasqua, che venivano dipinte appositamente per onorare questa tradizione. I giocatori, a turno, si sfidano con l’obiettivo di non ammaccare il proprio uovo, mantenendo così inalterate le possibilità di vittoria: ad imporsi, confermando il titolo 2023, l’Appennino Volley Team, che ha preceduto San Donà e Massa Carrara.

Damiano Reverberi