L’Hokkaido non si ferma. Ricci Maccarini è una furia

Hokkaido Bologna 3Mgr Grassobbio 1(25-21; 22-25; 25-17; 25-14)

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 5, Ronchi 15, Ricci Maccarini 19, Bernardis 17, Reccavallo 6, Bandieri 9, Chiella (L1); Serenari 5, Falzone, Tito 1, Bigozzi. Non entrati: Popov (L2), Dalfiume, Imperato. All. Guarnieri.

MGR GRASSOBBIO: Vavassori 2, Gritti 8, Corti 17, Gamba 6, Ravasio 5, Musitano 16, Boschini (L1), Cavoto (L2); Savino, Magatelli, Mauri. Non entrati: Bolla, Colombi. All. Incitti.

Arbitri: Zoffoli e Schino.

La Hokkaido è tornata: terza vittoria consecutiva, Bologna resta in scia a Villadoro e ai playoff per il ritorno in A3. Il turno infrasettimanale e i 5 set giocati a Modena hanno lasciato il segno: out il secondo palleggiatore Beneventi per noie al ginocchio, Tassoni non è al meglio ma stringe i denti, come Ricci Maccarini, che gioca con un dito fasciato, e capitan Ronchi, che coach Guarnieri gestisce sostituendolo nei finali di set, ma Bologna va oltre la stanchezza e si prende i tre punti, piegando Grassobbio.

L’inizio è prepotente: 7-1, con due ace di Ricci Maccarini e Ronchi a picchiare di banda. Gli alti e bassi però sono dietro l’angolo e con 6 errori punto Grassobbio torna sotto (16-14). Ricci Maccarini e Bandieri, però, ricacciano indietro Grassobbio e Bernardis chiude il primo parziale. A muro però Bologna fatica e il sistema di difesa ne risente e il numero di errori non cala (19 alla fine) e Grassobbio pareggia i conti.

Quando al PalaSavena torna l’incubo del testacoda già vissuto con Crema, la Hokkaido si scatena. Bernardis sale di colpi, Ricci Maccarini è inarrestabile e quando a muro arriva anche qualche inchiodata da parte Ronchi, Tassoni e Reccavallo, fermano Corti, Musitano e Gritti si scava il solco e si sgonfia Grassobbio.

Bologna domina secondo e terzo set. C’è ancora qualcosa da sistemare in termini di continuità e di muro-difesa, per potersi giocare al meglio gli scontri diretti di fine stagione e le chance di playoff.

Intanto Bologna vince, resta in scia e torna dare segnali confortanti di crescita. La rincorsa può continuare, festeggiando l’esordio nel finale di Falzone, ragazzo proveniente dalla serie C.

Le altre gare: Cremonese-Modena Volley 3-0, Imecon Crema-Arredopark Dual Caselle 1-3, Zotup Scanzorosciate-Radici Products Cazzago 3-0, Kema Asola Remedello-Univolley Carpi 3-0, Transports Villadoro-Ferramenta Astori Montichiari 3-1, Stadium Mirandola-Canottieri Ongina. Ha riposato: Volley Veneto Benacus.

La classifica: Stadium Mirandola 57; Transports Villadoro 50; Hokkaido Bologna 48; Zotup Scanzorosciate 43; Arredopark Dual Caselle 41; Volley Veneto Benacus 34; Modena Volley, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori Montichiari 30; Radici Products Cazzago 29; Cremonese 27; Kema Asola Remedello 21; Univolley Carpi 14; Mgr Grassobbio 13, Imecon Crema 13.

Marcello Giordano