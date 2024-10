L’Hokkaido ripartirà dal PalaSavena. Guarnieri: "La battuta sarà fondamentale"

Esordio casalingo per l’Hokkaido: a meno di contrordini dell’ultimo minuto, questa sera alle 21, al PalaSavena, arriva Montichiari, per la terza giornata del campionato di serie B maschile di volley.

I rossoblù di coach Guarnieri ieri si sono allenati a Imola, data la chiusura di tutti gli impianti e delle scuole, per l’allerta meteo. Avevano in programma allenamento al PalaSavena dalle 21 alle 23 e hanno dovuto chiedere spazio fuori città, perché salvo ulteriori emergenze e contrordini dell’ultimo minuto, oggi il PalaSavena sarà aperto e il match si giocherà.

Questo anche perché un match di serie B maschile di pallavolo sposta al più poche centinaia di persone e non rischia di creare problemi e pericoli a livello di sicurezza. Ergo, in casa rossoblù tutti contano nella prima casalinga di questa sera al PalaSavena, contro Ferramenta Astori Montichiari, formazione nel gruppo delle capoclassifica con Modena, Asola e Scanzorosciate.

Non c’è Bologna, in vetta, dato che ha osservato un turno di riposo alla seconda giornata, dopo l’esordio vincente in casa Radici Products Cazzago. La sosta è stata utile per recuperare l’opposto titolare Ricci Maccarini dalla lesione muscolare agli addominali che l’aveva fermato a due settimane dall’esordio. In crescita anche la condizione dello schiacciatore e capitano Fabio Ronchi, che aveva rimediato una distorsione alla caviglia a due settimane dall’esordio, recuperando in extremis per la prima di campionato. Hokkaido al completo, Guarnieri ha l’imbarazzo della scelta: "Dovremo battere forte per limitare il gioco di Montichiari: al palleggio hanno Maccabruni, nelle ultime stagioni a Belluno in A3 e in banda due schiacciatori su cui puntano molto per l’attacco, ma che possono pagare in ricezione".

Mandare in crisi i laterali è il piano partita, per provare a regalarsi una prima casalinga vincente.

Le altre gare: Remedello-Mirandola, Cazzago-Ongina, Mgr Grassobbio-Univolley Carpi, Scanzorosciate-Villafranca, Bardolino-Cremonese, Villadoro-Crema. Riposa: Modena.

La classifica: Ferramenta Astori Montichiari, Modena Volley, Kema Asola Remedello, Zotup Scanzorosciate 6; Cremonese 4; Hokkaido Bologna, Stadium Mirandola 3; Mgr Grassobbio, Imecon Crema 2; Canottieri Ongina 1; Transport Villadoro, Benacus Bardolino, Arredopark Dual Caselle Villafranca, Radici Products Cazzago, Univolley Carpi 0.