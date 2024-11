Life365.eu e Querzoli. Due derby con Riccione

La Life365.eu può tirare un sospiro di sollievo: questa volta non s’imbatterà in una veneta. Uscita a mani vuote (3-0 nel recupero della 2ª giornata) anche martedì da Castel d’Azzano, dimora della Smapiù Verona, e inchiodata al penultimo posto della classifica a braccetto con la Teodora Ravenna, la Forlì di coach Biagio Marone progetta un blitz balsamico nella ‘Perla Verde’, oggi (ore 18). Per raddrizzare una stagione in salita – già 3 i ko in 4 match disputati – ed evitare di piombare nel tunnel della crisi.

Di fronte c’è una Lasersoft Riccione matricola infida e dal ruolino di marcia antitetico alla Libertas: 3 vittorie, l’ultima delle quali sul taraflex del Giorgione, a fronte di un solo passo falso, e secondo posto in classifica, a quota 9, in condominio con Vicenza e Bologna, dietro solo alla capolista Angelini Cesena a punteggio pieno. Tra le fila riccionesi figura la schiacciatrice Cecilia Morolli, ex di turno, sorella di Elisa e figlia di coach Luigi ‘Naci’ Morolli, artefice del ritorno di Forlì in B1 dopo un lungo esilio.

C’è una squadra riccionese anche sulla strada della Querzoli, di scena alle 18 nuovamente dinanzi al pubblico amico contro la neopromossa Prime Cleaning. Forlì ha subito l’occasione di cancellare il pesante scivolone rimediato mercoledì, nel recupero della 2ª giornata, ad opera della capolista La Nef Osimo, corsara 0-3 al Ginnasio sportivo. Coach Kunda chiede a Mariella di stringere i denti e, stante il deludente avvio di stagione dell’opaco Peripolli, si aggrappa a Bigarelli per riprendere confidenza con i 3 punti. I rivieraschi di capitan Matteo ‘Scavo’ Alessandri, dal canto loro, sono nella terra di mezzo, a quota 6 proprio con Forlì e Real Bottega Vallefoglia, reduci dal pienone contro San Severino Marche: cercano punti d’oro per la salvezza.

Marco Lombardi