L’incontro. Una delegazione biancoblù ieri all’istituto Caselli

Ieri mattina una delegazione di Emma Villas è andata all’Istituto Professionale Caselli, dove si è tenuto un incontro incentrato sulle tematiche dei valori dello sport e su come i giovani pallavolisti senesi riescano a coniugare la loro vita sportiva con quella da studenti universitari. Sport e formazione insieme, quindi, per una formazione completa. La delegazione di Emma Villas Siena era composta da Federico Pellegrini, Alessandro Acuti e Martin Coser, dal vicepresidente Fabio Mechini e dall’assistente allenatore della squadra biancoblù Marco Monaci che ha moderato l’incontro. Gli studenti dell’Istituto Professionale Caselli si sono mostrati molto interessati alle questioni affrontate e hanno poste varie domande ai portacolori della compagine senese, chiedendo loro tanti aspetti relativi alle loro vite e a come si snoda la loro quotidianità tra sport e studio.