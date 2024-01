L’iniziativa. Borse di studio per gli amanti del volley

L’associazione Bagherpersempre mette in cantiere per martedì, alle 20.30, al Teatro Socjale di Piangipane, la prima iniziativa socio-culturale finalizzata all’ assegnazione di borse di sostegno alla pratica della pallavolo. Il clou dell’evento (ad offerta libera), che gode del patrocinio del Comune di Ravenna e del Comune di Russi, sarà – proprio nel 25esimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè - il concerto dell’affermato complesso Bandeandrè, il cui leader è un ex pallavolista con tanto di servizio in serie A quale Gianluigi Tartaull. Nel corso della serata, cui interverranno anche campionesse azzurre e pluriscudettate, verranno inoltre illustrate le caratteristiche del bando per l’assegnazione delle borse di sostegno, riservate a ragazze e ragazzi under 18. Domande entro il 30 giugno su https://bagherpersempre.it.