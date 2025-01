L’Invicta sfiora il colpo. A Sassuolo arriva un punto

Un punto conquistato in una trasferta difficile, ma quanta amarezza per l’Invicta di Fabrizio Rolando. La formazione maschile grossetana, impegnata nel quattordicesimo turno del girone D di serie B maschile, ha perso 3-2 sul campo del Sassuolo, terza forza del torneo. Fatale il tiebreak alla formazione di Alessandrini e soci che, con uno sforzo notevole, avevano pareggiato due volte i conti vincendo due set ai vantaggi. Questi i parziali: 25-21, 24-26, 25-21, 25-27, 15-13.

La formazione di Rolando ha gettato al vento la vittoria, giocando alla pari per gran parte del confronto in casa della terza in classifica Sassuolo, prima di arrendersi con il risultato di tre set a due al termine di una partita lunghissima e anche equilibrata con i grossetani che hanno provato il tutto per tutto per rimanere sempre in partita. Sotto nel primo set, sono stati capaci di vincere ai vantaggi di forza la seconda frazione tenendo il pieno piagiato sul gas. Nel terzo set ancora una volta gli emiliani hanno avuto la meglio per poi però mangiare la polvere nel quarto set. Nel quinto i maremmani sono andati in vantaggio 10-6 per poi perdere la possibilità di vincere subendo il rientro degli avversari. Un ko arrivato però, gettando al vento una ghiotta occasione per fare bottino pieno per il gioco visto in campo.

La prossima settimana i grossetani saranno impegnati in casa contro i Lupi di Pontedera, quart’ultimi in classifica.