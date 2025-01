Lo schiacciatore Sette. "Contro Siena ci serve il giusto atteggiamento»

In casa Acqua San Bernardo Cuneo ha parlato lo schiacciatore Felice Sette: "Sappiamo come squadra quanto è importante questa partita per noi, soprattutto perché la giochiamo in casa – ha detto il martello ricevitore al sito ufficiale della società piemontese –. Stiamo mettendo il giusto atteggiamento in tutti gli allenamenti e questa è una cosa positiva che ci sta permettendo di lavorare e allenarci molto bene. Siena sicuramente è una squadra molto forte, con nomi importanti di Superlega, magari non ha espresso il suo miglior gioco in alcune partite dove ha perso punti, ma è una squadra che verrà qui per provare a farne perché hanno bisogno di fare i playoff con quel roster. Sono certo che sarà una partita molto combattuta. Noi dovremo entrare in campo consapevoli dei nostri mezzi e con il giusto atteggiamento, come abbiamo fatto nelle ultime gare, che sta facendo poi sul finale la differenza".