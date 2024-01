LO SCONTRO CON ROMA. Terremoto Fipav, si dimettono Clò e tutti i consiglieri

Il deferimento richiesto dalla Procura Federale della Fipav nei confronti dell’attuale presidente Fipav provinciale e del consiglio in carica ha provocato un vero e proprio terremoto nell’organo che gestisce e organizza il volley a Modena. Da ieri infatti sono state recapitate a Roma, presso gli uffici del presidente Manfredi, le dimissioni in blocco sia del presidente Alessandro Clò che di tutti i consiglieri federali locali, in seguito al procedimento intentato a dicembre nei loro confronti dalla Procura. Tutti gli imputati, quindi, non hanno ritenuto di dover attendere il giudizio del Tribunale Federale, ma hanno agito di conseguenza e prima di essere esautorati dalle probabili sospensioni e da un commissariamento dall’alto. Sarà la Fipav Nazionale, così, che dovrà muoversi, nominare un commissario e venire a governare su un territorio, quello modenese, da sempre tra i più virtuosi e numerosi (a livello di tesseramenti per abitante) di tutta la penisola. Ma andiamo con ordine, perché le richieste di deferimento per due contratti ritenuti illegittimi sottoscritti dall’ultimo consiglio non sono rimaste isolate: il procedimento nei confronti di Modena si è infatti triplicato. Oltre alla richiesta di deferimento per il consiglio ancora in carica (in carica fino a ieri), la Procura ha emesso un’altra richiesta anche per il consiglio precedente, presieduto da Eugenio Gollini, adducendo le stesse motivazioni. In più c’è un terzo procedimento, avviato per la diffusione della memoria difensiva dei consiglieri alle società del comitato. Pioggia di deferimenti richiesti dalla Procura che hanno portato alle dimissioni irrevocabili. Il comitato Fipav provinciale ha così perso il gruppo di persone che lo ha governato per oltre sette anni, tutto questo sotto lo sguardo di società incredule, che hanno sempre attribuito e continuano ad attribuire fiducia a questo gruppo dirigente.

a.t.