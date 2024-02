Lo scontro in vetta va a Conegliano. Allianz Milano, batosta che pesa

Mostruosa prova di forza della Prosecco Doc Imoco Conegliano che si è aggiudicata con un netto 3-0 il big match contro l’Allianz Vero Volley Milano. Al PalaVerde di Villorba (Treviso), Paola Egonu e compagne, reduci da tredici vittorie consecutive in serie A1 (l’ultima sconfitta risaliva non a caso al match del girone d’andata contro le pantere) sono state letteralmente spazzate via dal campo e hanno probabilmente detto addio alla possibilità di chiudere al primo posto la regular season, visto che le rivali di sempre sono rimaste imbattute al comando, ora con sei lunghezze di margine. L’inizio del primo set è stato tutto delle ospiti che ricordando i successi ottenuti in trasferta nelle ultime due finali scudetto (poi comunque chiuse vittoriosamente dalle pantere) sono volate sul 12-6 sfuttando i turni in battuta di Paola Egonu, la grande ex alla prima da avversaria dopo il suo addio un anno e mezzo fa, ma anche di Raphaela Folie, schierata un po’ a sorpresa titolare al centro.

Conegliano però non si è persa d’animo e ha completamente ribaltato il risultato con un parziale di 13-3 firmato a sua volta con servizi potenti e precisi. Milano è rimasto in scia in qualche modo ma alla prima palla set Isabelle Haak ha chiuso 25-23. Sull’onda dell’entusiasmo le campionesse d’Italia hanno aperto il secondo parziale con un bel 4-0 che ha portato coach Marco Gaspari a rimandare in panchina una Kara Bajema troppo in difficoltà per non lasciare il posto a una Helena Cazaute molto più solida in seconda linea. I problemi della formazione del Consorzio sono proseguiti però in attacco dove solo Paola Egonu è riuscita a garantire un minimo di continuità a una Alessia Orro con poche alternative. Dall’altra parte della rete invece Joanna Wolosz palla in mano ha fatto felici le sue centrali e il secondo parziale è stato decisamente a senso unico, nonostante un lungo stop per videocheck (peraltro risolto con un punto rigiocato, visto che gli arbitri non sono riusciti a prendere una decisione certa) che ha raffreddato le ragazze in campo.

Si è andati così al terzo set dove guidate ancora dall’opposto di Cittadella le ragazze dell’Allianz Vero Volley Milano hanno provato a riaprire un match più duro e meno equilibrato di quello che avrebbero pensato ma Conegliano, dopo aver risposto colpo su colpo, ha piazzato un altro break che ha chiuso definitivamente i conti. Il finale di incontro quindi è stato utile solo per le statistiche, con Egonu che si è presa la magra consolazione di chiudere da top scorer con 22 punti, due in più di Isabelle Haak. Il problema però è che nessun’altra giocatrice del Consorzio è riuscita ad arrivare in doppia cifra, mentre per le padrone di casa ce l’hanno fatta anche Marina Lubian e Kathryn Plummer, con Kelsey Robinson fermatasi a nove palloni messi a terra (gli stessi dell’altra grande ex Myryam Sylla, tra le ultime comunque ad arrendersi). Le ragazze di coach Marco Gaspari, che quest’anno hanno perso tre partite, tutte con Conegliano, tra serie A1 e supercoppa, avranno ora una settimana per prepararsi al meglio al prossimo big match. Sabato sera infatti all’Allianz Cloud arriverà una Igor Gorgonzola Novara che, dopo aver vinto il derby piemontese contro l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, tenterà di riaprire la corsa al secondo posto.