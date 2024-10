L’Olimpia si presenta: "Aspettiamo tutti i tifosi"

Si avvicina l’inizio della stagione sportiva 2024/25 per l’Olimpia Teodora e per l’occasione la società organizza la presentazione della squadra, ai nastri di partenza del campionato di Serie B1, e della nuova divisa. L’evento, che sarà introdotto dal Presidente Giuseppe Poggi, con i saluti del collegio e dei rappresentanti dei maggiori sponsor, si terrà martedì 8 ottobre alle 17.30, nella sala Ragazzini in Largo Firenze, a Ravenna.

"Spazio anche al settore giovanile, ancora in grande crescita – si legge in una nota della società –. Tutti i tifosi sono invitati a partecipare, con l’obiettivo di coinvolgere ancor più la popolazione agli eventi sportivi, ed avvicinare sempre più persone ad uno sport di gruppo che da sempre, specialmente nella realtà ravennate, ha regalato tantissime emozioni, ma ha anche aiutato moltissimi giovani ad intraprendere uno stile di vita sano e ricco di valori.

"La pallavolo è infatti una vera e propria scuola di vita – prosegue la nota –, in cui ogni partita rappresenta una sfida, dove non si gioca solo per vincere, ma per imparare a lottare, cadere e rialzarsi. Ogni punto richiede impegno, concentrazione e spirito di squadra, in una collaborazione continua che trasmette al meglio il valore della fiducia reciproca e del sostegno collettivo. Ma questo sport insegna anche ad essere umili, e anche in ogni sconfitta c’è un’opportunità di crescita, di riflessione e di autocritica costruttiva".