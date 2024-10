Lube, un’altra trasferta amara . Bottolo e Loeppky non bastano

rana verona

3

cuCine lube civitanova

1

RANA : Zingel, Cortesia 5, Dzavoronok 13, D’Amico (L), Abaev, Keita 27, Chevalier, Sani, Jensen 15, Spirito, Bonisoli (L), Vitelli 4, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Gargiulo 3, Loeppky 15, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 3, Hossein Khanzadeh 1, Nikolov, Lagumdzija 10, Dirlic, Podrascanin 8, Bottolo 18, Tenorio. All. Medei

Arbitri: Carcione e Caretti

Parziali: 25-23; 17-25; 25-23; 25-14

Note: durata set: 31’; 31’; 41’; 32’ totale: 2h 15’. Verona: errori al servizio 14, ace 2, muri 6, attacco 52%, ricezione 48% (26%). Civitanova: errori al servizio 22, ace 6, muri 8, attacco 43%, ricezione 49% (24%). Spettatori: 3.536

Prosegue il mal di trasferta della Lube Civitanova, sconfitta per 3-1 al PalaOlimpia dalla Rana Verona. Per la formazione di coach Medei si tratta del secondo stop fuori casa dopo quello contro Milano: non bastano i 18 punti di Bottolo e i 15 di Loeppky per arginare i veronesi che, trascinati da Keita (27 punti) strappano i tre punti e sorpassano i biancorossi in classifica. Medei manda in campo Boninfante in palleggio con Lagumdzija opposto, Bottolo e Loeppky laterali, con Chinenyeze e Podrascanin (all’esordio) al centro e Balaso libero. Nel primo set è buono l’approccio dei cucinieri, che con il muro di Podrascanin e Boninfante vanno sul 6-9. A riavvicinare Verona ci pensa Keita che inizia a scaldare il braccio, con le squadre che proseguono appaiate (16-16): Medei inserisce Poriya che trova l’ace del +2, poi Bottolo allunga e sembra che la Lube abbia il parziale tra le mani. Verona, però, rimonta ed ancora con Keita prima impatta e poi mette la freccia fino al 25-23.

Nel secondo set la Lube prova a reagire con i nervi, mettendo la testa avanti con la pipe di Bottolo ed il muro di Loeppky (5-8). Gli ospiti migliorano la propria difesa e crescono anche in percentuali offensive: il parziale è un monologo dei cucinieri che scappano via, riportando il match in parità sul 17-25.

L’inerzia appare cambiata, ma nel terzo set Verona torna a correre: ne viene fuori una vera e propria battaglia, con entrambe le squadre che non mollano di un centimetro. Gli scaligeri partono forte e salgono sul 6-2, prima che Bottolo e Loeppky riportino gli ospiti a contatto (7-6). Il nuovo pareggio è opera del muro di Podrascanin, con le squadre che procedono a braccetto. La contesa si decide negli scambi finali: la Lube sbaglia troppo, Keita, invece, è letale e dopo due palle set annullate ecco il 25-23 che riporta avanti Verona.

La Lube subisce il contraccolpo e nel quarto set cede alla distanza: dopo un inizio in equilibrio è Verona a scappare via, martellando al servizio. Civitanova tira i remi in barca e cede di schianto sul 25-14 che regala i tre punti a Verona. Domenica 27 ottobre i cucinieri torneranno in campo alle 18 per sfidare Cisterna all’Eurosuole Forum.