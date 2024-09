L’ultima sfida dei gialli prima della SuperLega è un match tiratissimo. Il test con Milano finisce in parità

Finisce con un match tiratissimo (2-2) la preparazione di Modena Volley al campionato, un tie-break con Milano che ha soprattutto fatto vedere quella che verosimilmente sarà la formazione titolare che domenica alle 16 scenderà in campo a Piacenza per l’esordio stagionale in SuperLega.

De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Gutierrez e Rinaldi alle ali, Sanguinetti e Anzani (alla prima nello starting six) al centro e Federici libero. Dall’altra parte della rete l’Allianz Milano, che dietro le top tre Perugia, Trento e Piacenza sarà lì con Lube, Verona, Monza e appunto Modena a giocarsi un posto al sole. Roberto Piazza era partito Porro e Reggers in diagonale palleggiatore-opposto, Kaziyski e Louati di banda, Piano e Schnitzer al centro con Catania libero. Il primo parziale vedeva il dominio di Milano grazie anche e soprattutto a un 68% in attacco che dimostrava la grande difficoltà dei geminiani a fermare i rivali, Reggers soprattutto (21-25). Modena si riprendeva nel secondo set, grazie ai 6 punti a testa di Buchegger e Rinaldi (25-22) e si smarriva di nuovo nel terzo nonostante un ottimo 52% in attacco a causa dei 12 errori punto commessi in un solo parziale (20-25). Il punto del pareggio arrivava in un quarto parziale dominato fino al 19-13 e poi vinto col fiatone 26-24 grazie a un’astuzia di Rinaldi e a un attacco fuori di Milano.

Per quanto riguarda le individualità eccellente la prestazione di Tommaso Rinaldi: 16 punti, 65% in ricezione e 54% in attacco, più in difficoltà soprattutto nell’efficienza Gutierrez e Bichegger, positiva la prestazione di Anzani, al 100% in attacco (3 su 3) e con 2 muri all’attivo in tre set. Mancano ancora all’appello i punti diretti proprio col muro e anche col servizio: 2 soli ace a fronte di 23 battute sbagliate.

In foto: Anzani (Modena Volley)

a.t.