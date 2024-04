Lunezia festeggia un altro trionfo nelle giovanili. La Under 16 di Menconi è campione territoriale Il Lunezia Volley di Sarzana trionfa nell'Under 16 femminile, battendo l'Amis Chiavari e conquistando il titolo territoriale. La squadra si prepara ora per la fase regionale, guidata da coach Menconi e con talenti come Giangreco e Montemagni.