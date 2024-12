L’Upc Sdh cade con i Lupi. Pure il Vp Canniccia va ko

Serie B. Terza sconfitta in campionato per l’Upc Sdh, che nello scontro diretto contro Santa Croce cade in casa e perde contatto con le prime posizioni: 1-3 il finale (19-25, 25-16, 17-25, 22-25). Classifica: Jumboffice 26, Lupi Santa Croce 23, Sassuolo* 23, Ama San Martino 22, Upc Sdh 20, Trading Log La Spezia 19, Invicta Grosseto 19, Cus Genova* 18, Fiorano Modenese* 14, Toscanagarden 12, Cecina 11, Scandiano 10, Firenze 6, Lupi Pontedera* 6, Isomec Inzani 2.

Serie B1. Troppo forte la capolista Ostiano per la matricola Vp Canniccia, che in terra lombarda perde con un secco 3-0 (25-15, 25-19, 25-19). Classifica: Ostiano 25, Garlasco 23, Ripalta Cremasca 22, Modena 20, Valdarno 19, Montesport 15, Rubiera 15, Tirabassi&Vezzali 14, Moma Anderlini 13, Ambra Cavallini 11, Vp Canniccia 11, Sassuolo 10, Crema 7, San Giorgio 5.

Serie C. Sconfitta interna per l’Oasilido, rimontata da Follonica 1-3 (25-21, 21-25, 24-26, 22-25). Classifica: Delfino Pescia 28, Livorno 25, Porcari 24, Lunigiana* 19, Montebianco 18, Cascina 17, Follonica 17, Quarrata 15, Migliarino 15, Aglianese* 11, San Miniato* 11, Casciavola 10, Oasilido 10, Bottegone* 7, Donoratico 4.

Serie D (femminile).Sorride la Jenco che s’impone 3-0 in trasferta nel derby contro il Vp Volley (15-25, 18-25, 17-25). Classifica: Lupi Santa Croce 27, Sei Rose 22, Brulotto 22, Tomei Livorno 22, Calci** 21, Invicta 18, Castelfranco 15, Jenco 13, Capannoli** 13, Peccioli 11, Robur Massa 9, Ambra Cavallini 7, Vp Volley 7, Grosseto 0.

Serie D (maschile). Cade 3-0 in casa l’Upc contro Zona Mazzoni (20-25, 21-25, 22-25 i parziali). Classifica: San Miniato 21, Zona Mazzoni 21, Rosignano 20, Lupi Santa Croce 18, Migliarino 17, Borgo Rosso 13, Upc 12, Cascine Empoli 7, Cecina 6, Dream Volley Pisa 5, Calci 4, Ponte a Moriano 0.

* una partita in più

** una partita in meno