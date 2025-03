L’Upc si mantiene in vetta alla serie B. Tante gare rinviate, al palo la Canniccia

Serie B. Sono giornate dense e impegnative nel girone D, con il programma e la classifica ingarbugliati dal maltempo che ha investito la Toscana nel fine settimana. Andiamo con ordine: l’Upc Sdh ha fatto il suo, battendo in rimonta il Cus Genova al PalaCamaiore e portando a casa il bottino pieno (3-1: 23-25, 25-23, 25-15, 25-19 i parziali) che consente ai camaioresi di mantenere la vetta conquistata al termine di una rincorsa che parte da lontano. L’altra partita da bollino blu del 21esimo turno, quello tra il Jumboffice quarto e Lupi Santa Croce, seconda a pari merito (prima di sabato) con i biancoblù, è stato rinviato: si giocherà martedì prossimo alle 21. Per la classifica, dunque, almeno fino alla prossima settimana si annulla il vantaggio della partita in meno per l’Upc Sdh (che ha già osservato il turno di riposo). Nel frattempo, però, c’è il turno infrasettimanale che incombe: l’Upc Sdh, per la prima volta in stagione con un vantaggio di tre lunghezze, anticipa con la sfida di Castelfranco di Sotto contro Toscanagarden; Santa Croce se la vedrà invece con Pontedera nel derby lupesco. E per la prima volta potrebbe giocare con addosso la pressione di dover recuperare il terreno perso. Classifica: Upc Sdh* 46, Lupi Santa Croce* 43, Kerakoll Sassuolo* 41, Jumboffice** 36, Trading Log La Spezia* 36, Cus Genova 35, Ama San Martino 32, Invicta Grosseto* 32, Toscanagarden 31, Fiorano Modenese 25, Cecina** 22, Lupi Pontedera* 22, Scandiano* 15, Firenze* 12, Isomec Inzani 4.

Serie B1. Giornata sfasata anche nel girone B della serie B1, con le partite delle squadre provenienti dal bacino dell’Arno rinviate a causa delle avverse condizioni meteo. C’è anche quella del Vp Canniccia, impegnato nell’ostico confronto con Valdarno. Classifica: Ostiano 46, Garlasco 44, Modena* 41, Ripalta Cremasca 39, Valdarno* 35, Tirabassi&Vezzali 30, Rubiera 26, Anderlini Modena 24, San Giorgio 23, Vp Canniccia* 22, Montesport* 21, Sassuolo 20, Ambra Cavallini 14, Crema 8. *una partita in meno.

Regionali. Rimandate in toto le giornate previste per l’ultimo fine settimana nei campionati di serie C femminile (girone B, con l’Oasilido), serie D femminile (nel girone C militano il Vp Volley e la Jenco) e serie D maschile (con l’Upc nel girone B). Il comitato regionale della Fipav ha già dato disposizioni per il recupero: "La data del recupero dovrà essere comunicata entro domenica 23 marzo e dovrà essere recuperata entro domenica 30 marzo. In caso di provata impossibilità, il termine ultimo per il recupero è il 18 aprile".