Lupi a corto di certezze

EMMA VILLAS SIENA

3

KEMAS LAMIPEL

0

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Krauchuk 13, Copelli 7, Trillini 8, Pierotti 14, Tallone 13, Bonami (L), Milan 1, Gonzi, Pellegrini n.e, Coser (L) n.e, Acuti n.e, Ivanov n.e, Picuno n.e. All: Graziosi.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Lawrence 16, Mati 10, Cargioli 6, Colli 10, Allik 7, Loreti (L), Brucini, Giannini, Russo, Parodi, Gabbriellini (L) n.e, Matteini n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

Arbitri: Papadopol e Merli.

Note: successione set: 25-16; 31-29; 25-23. Batt. sbagliate Siena: 14; Aces: 4; Muri: 8. Batt. sbagliate Lupi: 12; Aces: 2; Muri: 8.

SIENA – Vince la squadra della città del Palio, più coraggiosa, spregiudicata e convinta rispetto ai Lupi. La squadra di Bulleri è mancata di certezza nelle proprie possibilità, nel finale del secondo set e soprattutto, nel terzo parziale, in cui si era portata in avanti e con merito, per 8-16. Tutto dava l’impressione che i santacrocesi potessero riaprire il derby. Invece a quel punto i conciari sono affogati nel classico bicchier d’acqua, rimettendo in partita i biancoblu, che non si sono fatti pregare per punire la disattenta compagine biancorossa. Il flop della Kemas Lamipel nel terzo set è stato clamoroso con l’inesorabile rimonta consentita ai padroni di casa che si è concretizzata sul 20-20. Pierotti e compagni non si sono più fermati (23-20 e 24-21) e, solo la bramosia di chiudere in fretta, ha permesso alla squadra di Bulleri di terminare sul 25-23. Nel terzo set la Kemas Lamipel è stata sprecisa in ricezione, complicando la vita a Coscione. Primo set tutto nelle mani dei senesi di Graziosi (25-16) e secondo gioco equilibrato ed a tratti spettacolare. Ai vantaggi Siena ha avuto più voglia di rischiare venendo premiata: 31-29. Nel terzo i biancorossi hanno iniziato forte per poi consegnarsi inspiegabilmente agli uomini di Graziosi. Tardivi i time-out chiamati da Bulleri.

Marco Lepri